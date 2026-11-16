Sociedad

Aeropuerto de Long Thanh prueba sus sistemas de asistencia y accesibilidad

El Aeropuerto Internacional de Long Thanh prueba sus sistemas de atención a pasajeros y accesibilidad antes de iniciar operaciones comerciales el 24 de diciembre.

Unos 50 funcionarios y empleados del Aeropuerto Internacional de Long Thanh participaron en los ensayos de los procedimientos de atención a pasajeros (Fuente: VNA)
Unos 50 funcionarios y empleados del Aeropuerto Internacional de Long Thanh participaron en los ensayos de los procedimientos de atención a pasajeros (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Unos 50 funcionarios y empleados del Aeropuerto Internacional de Long Thanh participaron en los ensayos de los procedimientos de atención a pasajeros, desde la facturación y los controles de seguridad hasta los trámites migratorios y la recogida de equipajes, con el objetivo de evaluar el grado de preparación de la terminal antes de su entrada oficial en operación comercial.

La actividad se llevó a cabo en el marco del programa de preparación operativa y transferencia aeroportuaria (ORAT), mediante el escenario 1TO-11, relativo a la atención de pasajeros en la primera fase de operaciones. El ejercicio contempló tres situaciones de vuelos simulados: salidas nacionales, salidas internacionales y llegadas internacionales.

En el papel de pasajeros simulados, los 50 empleados del aeropuerto, junto con representantes de las fuerzas implicadas, participaron directamente en los ejercicios y revisaron todo el proceso de atención, desde la facturación (check-in), la comprobación de las tarjetas de embarque y los controles de seguridad hasta los trámites de inmigración, los controles sanitarios y los procedimientos aduaneros.

Paralelamente, los equipos técnicos comprobaron la capacidad de coordinación y el intercambio de datos de pasajeros y equipajes entre las distintas etapas, así como la precisión de los sistemas de control en las puertas de embarque y de información a los pasajeros.

Tras completar los ensayos con pasajeros ordinarios, el Aeropuerto Internacional de Long Thanh puso en marcha el escenario 1TO-07 para evaluar su capacidad de atención a personas con movilidad reducida (PRM) en tres modalidades: vuelos nacionales, internacionales y conexiones internacionales.

Las unidades participantes revisaron los procedimientos de asistencia a los pasajeros que utilizan sillas de ruedas durante todo el recorrido, desde sus desplazamientos dentro de la terminal, la facturación y los controles de seguridad hasta los trámites migratorios, el embarque, la recogida de equipajes y la entrega segura en la zona de recepción de pasajeros. También se inspeccionaron las infraestructuras de accesibilidad, incluidos ascensores, baños, señalización, mostradores de atención prioritaria y rutas especiales, con el fin de garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios.

Según un representante del Aeropuerto Internacional de Long Thanh, la transición de las operaciones a una infraestructura aeroportuaria de gran escala requiere una preparación integral.

A través del programa ORAT (Preparación Operativa, Activación y Transición), las unidades operativas pueden practicar los procedimientos, evaluar la coordinación entre los distintos organismos, identificar y corregir posibles deficiencias técnicas y operativas antes de recibir oficialmente a los primeros pasajeros.

El ORAT es un proceso de evaluación integral que garantiza la coordinación entre las infraestructuras, los sistemas tecnológicos, los recursos humanos y los procedimientos operativos. Generalmente comprende cinco etapas: planificación, preparación, pruebas y evaluación, transferencia operativa y asistencia posterior a la apertura. En Long Thanh, estas etapas se desarrollan de manera flexible y simultánea con los trabajos de construcción e instalación de equipos.

En el próximo período, el Aeropuerto Internacional de Long Thanh continuará ampliando los escenarios de pruebas a mayor escala y completando gradualmente los preparativos para su puesta en funcionamiento.

Según lo previsto, el Aeropuerto Internacional de Long Thanh comenzará oficialmente sus operaciones comerciales a las 00:00 horas del 24 de diciembre. En la fase inicial, la Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV) prevé operar un máximo aproximado de 366 vuelos semanales, incluidos 322 nacionales y 44 internacionales./.

VNA
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