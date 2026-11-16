Visitantes extranjeros a Vietnam aumentan 13,8% en primeros diez meses de 2026

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Da Nang recupera la playa de Cua Dai, reconocida por TripAdvisor como la más bella de Asia
Tras años de grave erosión que amenazaron con hacerla desaparecer, la playa de Cua Dai, situada en el barrio de Hoi An Dong, en la ciudad central de Da Nang, ha experimentado una notable recuperación. Sus aguas cristalinas, extensas arenas doradas y paisajes bordeados de cocoteros vuelven a atraer numerosos visitantes.
Vietnam ocupa el puesto 37 a nivel mundial en competitividad digital e inteligencia artificial
El 11 de noviembre de 2026, en Hanoi, el Ministerio de Ciencia y Tecnología anunció los resultados de Vietnam en el Ranking Mundial de Competitividad Digital e Inteligencia Artificial 2026 (WDAIR 2026), elaborado por el Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial (IMD) en Suiza. En su primera participación, Vietnam obtuvo el puesto 37 entre 70 economías, ocupando el tercer lugar entre las seis economías del Sudeste Asiático evaluadas. Este es un resultado positivo que reconoce los esfuerzos en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, y demuestra el progreso en la implementación de la Resolución N.° 57-NQ/TW del Buró Político.
Pagoda Bo Da, un encanto ancestral entre montañas verdes de Bac Ninh
La pagoda Bo Da, que conserva la arquitectura tradicional vietnamita antigua y numerosos documentos de gran valor histórico, es uno de los monumentos que integran el Complejo de Patrimonio Cultural Mundial Yen Tu-Vinh Nghiem-Con Son-Kiep Bac.
VNA organiza exposición fotográfica “Desde patrimonio hasta diplomacia cultural”
Para conmemorar el aniversario 950 de la fundación de Quoc Tu Giam (1076-2026), la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), en colaboración con el Centro de Actividades Culturales y Científicas del Templo de Literatura, organizó la exposición fotográfica "Del patrimonio a la diplomacia cultural" en el patio Bai Duong, en la reliquia del Templo de Literatura.
Vietnam y Rusia fortalecen cooperación parlamentaria
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo conversaciones con la presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia, Valentina Matviyenko, tras una ceremonia oficial de bienvenida.
La tradición de estudio y la valoración del talento, claves para que Vietnam avance con firmeza hacia una nueva era
Durante el programa cultural “Dao hoc”, organizado por Vietnam en la sede de la UNESCO en París el 17 de junio de 2026, los asistentes recorrieron la exposición de las 82 estelas de los doctores laureados, admirar los trajes tradicionales (ao dai) inspirados en la tradición académica y participar en la impresión artesanal de patrones en estelas de piedra mediante xilografías. Más de 200 delegados, entre ellos ministros, embajadores y representantes de más de 100 Estados miembros, quedaron impresionados al descubrir que Vietnam cuenta con una institución de educación superior con casi mil años de historia. Se trata de Quoc Tu Giam, fundado en 1076, que en 2026 cumple 950 años.
Fuerzas especiales se preparan para la Exposición Internacional de Defensa 2026
La Oficina del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam organizó en Hanoi una inspección de los entrenamientos de las fuerzas especiales, como preparación para la ceremonia inaugural de la Exposición Internacional de Defensa de Vietnam 2026, prevista para diciembre venidero.
Templo de la Literatura inspira a artistas a lo largo de los siglos
El Templo de la Literatura de Hanoi, primera universidad nacional de Vietnam, celebra en 2026 su 950.º aniversario como símbolo del respeto por el conocimiento y la educación, y continúa inspirando a artistas y acercando el patrimonio cultural a las nuevas generaciones.
Actualidad: Vietnam y Japón abren una nueva etapa en su asociación estratégica
Vietnam y Japón acuerdan elevar su Asociación Estratégica Integral a un nuevo nivel, con mayor cooperación en inteligencia artificial, semiconductores, innovación, agricultura y formación de recursos humanos.
Comuna Xeo capacita a productores de fideos de arrurruz sobre ventas en línea
Los cursos de capacitación organizados por las autoridades locales ayudan a los productores de vermicelli de arrurruz o fideos de arrurruz (Maranta arundinacea) de la comuna de Xeo a ampliar sus conocimientos sobre los negocios, la promoción y venta en línea, así como adquirir habilidades para captar clientes y comercializar sus productos.
Vietnam y Rusia refuerzan sus vínculos parlamentarios
Por invitación del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, la titular del Consejo de la Federación de Rusia, Valentina Matviyenko, realizará una visita oficial al país.
Máximo dirigente de Vietnam continúa su agenda en Japón
Durante su visita oficial a Japón, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, mantuvo el 10 de noviembre diversos encuentros destinados a fortalecer la asociación estratégica integral entre ambos países.
Templo de la Literatura, destino de la diplomacia cultural de la capital
Con una larga historia vinculada a la tradición de valorar el aprendizaje y respetar a los maestros del pueblo vietnamita, el Templo de la Literatura (Van Mieu-Quoc Tu Giam) no solo es un monumento emblemático de Thang Long-Hanoi, sino también un espacio de intercambio y promoción de los valores culturales de Vietnam entre los amigos internacionales.
Vietnam y Japón acuerdan profundizar su Asociación Estratégica Integral
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, acordaron profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países sobre la base del acompañamiento, la creación conjunta y el beneficio mutuo, con vistas a impulsar el crecimiento de alta calidad, la autonomía estratégica y la resiliencia.
Aprovechan potencial marítimo para impulsar el crecimiento de la región Centro-Norte
La región Centro-Norte de Vietnam ocupa una posición estratégica como puente de conexión entre el norte del país y las regiones del sur, y desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la economía marítima, la articulación territorial y la integración internacional.
Vietnam - Japón: una asociación estratégica integral en pleno auge
Más de cinco décadas después del establecimiento de relaciones diplomáticas y tres años después de su elevación al nivel de Asociación Estratégica Integral, los vínculos entre Vietnam y Japón siguen profundizándose de manera integral, sustantiva y eficaz. La confianza política se consolida, los intereses económicos están cada vez más entrelazados y los nexos entre los pueblos de ambos países se fortalecen cada vez más, en beneficio de sus respectivas poblaciones y en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y la prosperidad de la región y del mundo.
Líder vietnamita asiste al foro sobre cooperación económica y tecnológica Vietnam-Japón
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, llama a Vietnam y Japón a pasar de la cooperación técnica a la creación conjunta de tecnologías, industrias y cadenas de valor, con especial atención a los semiconductores, la innovación y la transformación digital.
La riqueza de los trajes tradicionales de la comunidad cham islámica de Vietnam
Entre las 54 etnias de Vietnam, el pueblo cham destaca por su larga historia y riqueza cultural. La comunidad cham que profesa el Islam se concentra principalmente en An Giang y otras localidades del sur del país, donde mantiene una vida cultural marcada por la fe musulmana y las tradiciones de la región fluvial. Sus vestimentas, variadas en diseños, colores y materiales, reflejan el sentido estético, la modestia y la identidad cultural transmitida de generación en generación.
Vietnam fija los principales objetivos sociales y culturales para 2027
El IV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, XIV mandato, emitió la Conclusión n.º 106-KL/TW, que establece los principales indicadores previstos para 2027 en materia de desarrollo socioeconómico, con especial atención a los ámbitos cultural y social.
Nui Chua, un tesoro natural de Vietnam que impulsa medios de vida sostenibles
El Parque Nacional Nui Chua, en la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa, destaca por sus singulares formaciones de granito, sus verdes manglares y sus prósperos viñedos, un paisaje de gran diversidad natural estrechamente ligado a los medios de vida de las comunidades locales.