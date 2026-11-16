Economía

Exportaciones acuícolas de Vietnam superan los 10 mil millones de dólares

Las exportaciones acuícolas de Vietnam alcanzaron cerca de 10,5 mil millones de dólares en los primeros diez meses de 2026, un aumento de más del 12% respecto al mismo período de 2025.

Una línea de procesamiento de camarones destinados a la exportación en una planta del grupo Minh Phu Seafood, ubicada en el barrio de Ly Van Lam, provincia de Ca Mau. Foto: VNA
Una línea de procesamiento de camarones destinados a la exportación en una planta del grupo Minh Phu Seafood, ubicada en el barrio de Ly Van Lam, provincia de Ca Mau. Foto: VNA

Hanoi (VNA)- Las exportaciones acuícolas de Vietnam alcanzaron cerca de 10,5 mil millones de dólares en los primeros diez meses de 2026, un aumento de más del 12% respecto al mismo período de 2025.

Este resultado sienta las bases para que el sector aspire a alcanzar los 12 mil millones de dólares este año, en un contexto de creciente demanda en los mercados occidentales y asiáticos durante la temporada festiva de fin de año.

En los primeros diez meses de 2026, varios de los principales productos acuícolas de exportación registraron un crecimiento positivo. El camarón se mantuvo a la cabeza, con 4,2 mil millones de dólares, un aumento del 9%; el pangasius alcanzó casi 2 mil millones de dólares, con un incremento del 11%; mientras que los cangrejos registraron el mayor crecimiento, superior al 32% respecto al mismo período del año anterior.

Los productos vietnamitas están presentes en casi todos los países del mundo y gozan de una buena valoración en los mercados gracias a la capacidad de procesamiento avanzado y a la diversidad de su oferta.

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Procesamiento de camarones para su exportación al mercado japonés en la empresa Huy Nam, en An Giang. Foto: VNA

Aunque la acuicultura, especialmente la camaronicultura, afronta presiones competitivas debido a que sus costos de producción son entre un 20% y un 30% superiores a los de Ecuador y la India, los productos especializados y de alto valor agregado siguen respondiendo favorablemente a la demanda de mercados de alta gama como Japón, Europa y América.

En cuanto a los mercados de destino, China continúa siendo el mayor mercado para los productos pesqueros vietnamitas, por delante de Estados Unidos y Japón.

Según Le Hang, subsecretaria general de la Asociación de Procesadores y Exportadores de Productos Acuícolas de Vietnam (VASEP), las exportaciones a China alcanzaron los 2,6 mil millones de dólares en los primeros diez meses del año, un 30% más que en el mismo período del año anterior.

El mercado de la ASEAN también registró un crecimiento del 23%, con más de 700 millones de dólares. Ambos mercados aportaron el 67% del incremento total del valor de las exportaciones del sector.

Además de las perspectivas favorables de los mercados, el sector pesquero sigue afrontando importantes obstáculos en la producción.

Vo Van Phuc, director general de la empresa Thuy san Sach Viet Nam, considera que los principales desafíos para la industria camaronera son actualmente la calidad de las semillas y los costos operativos. La existencia de miles de establecimientos productores de semillas, sin mecanismos adecuados de control de calidad, aumenta el riesgo de propagación de enfermedades y genera preocupación entre los acuicultores.

Por ello, consideró necesario adoptar medidas proactivas para controlar las enfermedades desde la selección de las semillas, optimizar los costos de los insumos y cumplir las normativas laborales y medioambientales, así como los requisitos de trazabilidad, a fin de responder a las barreras técnicas de los principales mercados.

Según Nguyen Hoai Nam, secretario general de VASEP, el sector pesquero necesita consolidar su posición en los mercados estratégicos y, al mismo tiempo, desarrollar nuevos motores de crecimiento.

Japón sigue siendo un mercado adecuado para los productos de procesamiento avanzado y alto valor agregado, mientras que Corea del Sur todavía ofrece numerosos segmentos en los que las empresas pueden ampliar su cuota de mercado, señaló.

Actualmente, Vietnam cuenta con alrededor de 1.500 empresas exportadoras de productos acuícolas, de las cuales unas 1.100 disponen de plantas de procesamiento./.

VNA
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