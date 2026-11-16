Turismo vietnamita acelera para cumplir sus objetivos de fin de año

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - A poco más de un mes de concluir 2026, el turismo vietnamita busca alcanzar la meta de recibir 25 millones de visitantes internacionales y generar ingresos superiores a 1,1 mil billones de dongs (42,3 mil millones de dólares).

En los primeros diez meses del año, el país recibió alrededor de 19,5 millones de turistas extranjeros. Para cumplir el objetivo anual, el sector necesita atraer otros 5,5 millones en el tramo final, es decir, entre 2,75 y 3,75 millones al mes, por encima del promedio mensual de 1,95 millones registrado hasta ahora.

El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo ha pedido a las localidades revisar sus objetivos, actualizar los escenarios de crecimiento y concentrar esfuerzos en mercados cercanos con abundante potencial de visitantes, como el noreste asiático y sudeste asiático, India y la región de Asia-Pacífico.

China sigue siendo el principal mercado emisor, con cerca de 4,4 millones de visitantes en los primeros diez meses, equivalentes al 22,6% del total. Varias empresas han comenzado a establecer rutas aéreas y cadenas de suministro directas. El consorcio Sunway - China se ha presentado con el propósito de reducir los costos intermediarios, ofrecer paquetes turísticos desde Vietnam a Shanghái a partir de 9,99 millones de dongs (380 dólares) y atraer viajeros de Shanghái, Beijing, Guangzhou y Shenzhen hacia Phu Quoc, Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang y Ha Long.

Según Nguyen Minh Man, subdirector general de VinaGroup Travel, la ampliación de las rutas aéreas, junto con los eventos de compras con grandes descuentos y la política de devolución del impuesto al valor agregado, genera ventajas competitivas para los destinos. Los productos turísticos nocturnos permiten prolongar las estancias y aumentar el gasto en entretenimiento, gastronomía y compras.

Turistas visitan el complejo de templos de My Son en Da Nang. (Foto: VNA)

Numerosas localidades están renovando sus productos y reforzando los vínculos regionales. En Mui Ne, provincia de Lam Dong, el complejo turístico The Anam ha presentado el circuito Windswept Adrenaline, que aprovecha los vientos del monzón del noreste entre noviembre de 2026 y marzo de 2027. La propuesta incluye recorridos en jeep por la playa de Hon Rom, clases de kitesurf en el río Ca Ty y cenas al atardecer.

En el norte, Hai Phong y Quang Ninh han propuesto la iniciativa “Dos localidades, un destino”, que conecta la antigua ciudad portuaria con la bahía de Ha Long, Cat Ba y Yen Tu para atraer producciones cinematográficas internacionales. Mientras tanto, Hanoi ha lanzado 23 nuevos productos turísticos relacionados con viajes en tren, patrimonio, gastronomía, recorridos nocturnos y bienestar para las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En Ciudad Ho Chi Minh, se están mejorando los espacios de economía nocturna en los barrios de Ben Thanh, Sai Gon, Cho Lon y Phu Nhuan. Los visitantes pueden contemplar la ciudad desde un helicóptero o disfrutar de una cena, música y fuegos artificiales a bordo de restaurantes flotantes en el río Sai Gon. Por añadidura, Vung Tau diversifica su oferta con recorridos para contemplar la puesta de sol y descubrir la gastronomía nocturna, mientras que Con Dao impulsa el turismo verde vinculado a la conservación de las tortugas marinas, la liberación de crías y la restauración de los arrecifes de coral.

Según Pham Huy Binh, director del Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, las actividades de fin de año no solo estimulan el consumo durante la temporada alta, sino que también contribuyen a posicionar la ciudad como un destino regional atractivo para el turismo, las compras y el entretenimiento día y noche./.