Sociedad

Vietnam busca reducir el tiempo del trayecto entre el centro de Hanoi y el aeropuerto de Gia Binh

Vietnam proyecta líneas ferroviarias directas para conectar el centro de Hanoi con los aeropuertos de Noi Bai y Gia Binh en 30-45 minutos.

Obra en construcción del aeropuerto internacional de Gia Binh. (Foto ilustrativa: VNA)
Obra en construcción del aeropuerto internacional de Gia Binh. (Foto ilustrativa: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam estudia establecer conexiones ferroviarias directas entre el centro de Hanoi y los aeropuertos internacionales de Noi Bai y Gia Binh, con el objetivo de reducir el tiempo de desplazamiento a entre 30 y 45 minutos, según informó el viceministro de Construcción Bui Xuan Dung.

El Gobierno ha encargado a los organismos competentes elaborar un proyecto sobre la explotación del aeropuerto de Gia Binh, que contempla, entre otras opciones, el traslado de todas las operaciones internacionales desde Noi Bai a esta nueva instalación.

De acuerdo con la planificación, el aeropuerto de Noi Bai tendrá una capacidad de 50 millones de pasajeros anuales para 2030 y una orientación de 100 millones para 2050. Entre 2029 y 2030 continuará atendiendo vuelos nacionales y una parte de los internacionales. La inversión en un segundo aeropuerto para Hanoi se llevará a cabo en una etapa posterior, conforme a la planificación a largo plazo.

En cuanto a las conexiones de transporte, Bui Xuan Dung destacó la necesidad de desarrollar de manera coordinada las redes viales y ferroviarias urbanas. Según la legislación ferroviaria, las líneas de metro que conecten con los aeropuertos deben contar con estaciones dentro de sus recintos para facilitar los transbordos entre distintos medios de transporte.

El viceministro propuso estudiar una ruta ferroviaria desde Gia Binh, pasando por la estación de Gia Lam, hasta el centro de Hanoi, así como definir la estación central del sistema ferroviario urbano y la ubicación de las paradas previstas. También pidió aclarar la función de Gia Lam como nodo de conexión entre los ferrocarriles nacionales, locales, especializados y urbanos.

La prioridad es seleccionar los itinerarios más cortos y rápidos, con la meta de que el trayecto desde el centro de la capital hasta cualquiera de los dos aeropuertos dure entre 30 y 45 minutos. Asimismo, se estudiará la posibilidad de operar trenes directos hasta las terminales aéreas, con pocas paradas intermedias, siguiendo modelos aplicados en otros países.

Otra propuesta consiste en establecer una conexión desde el centro de Hanoi hacia el sur y, posteriormente, hasta el aeropuerto de Noi Bai, garantizando la interconexión entre las distintas redes ferroviarias.

El viceministro encargó a la Administración Ferroviaria de Vietnam coordinar con los organismos y departamentos pertinentes la revisión y finalización de las propuestas, concretando los trazados, la ubicación de las estaciones y las soluciones que permitan reducir al mínimo los tiempos de viaje. Las líneas deberán integrarse de forma sincronizada en la red ferroviaria urbana de Hanoi.

Por su parte, Do Hong Cam, subdirector de la Administración de Aviación Civil de Vietnam, informó que esta entidad está elaborando un proyecto de preparación para la puesta en servicio del aeropuerto de Gia Binh. Se prevé someterlo a consulta de los ministerios y organismos pertinentes en los próximos uno o dos meses antes de su finalización.

El funcionario precisó que el proyecto de preparación para la explotación y el de explotación comercial son documentos distintos, con calendarios y requisitos específicos. El primero comprende las tareas necesarias para garantizar que el aeropuerto reúna las condiciones para operar. Los vuelos técnicos están previstos para finales de 2026, con el fin de comprobar las instalaciones y evaluar su grado de preparación.

En cuanto a las operaciones comerciales, todavía no se han definido las rutas, las aerolíneas participantes ni la posible transferencia de vuelos desde otros aeropuertos. Estas cuestiones dependerán de las condiciones reales, la evolución del mercado y la capacidad de las compañías aéreas.

Según el plan de inversión aprobado por la Asamblea Nacional, el aeropuerto internacional de Gia Binh contará con una inversión total de unos 7.450 millones de dólares y ocupará una superficie de aproximadamente 1.884 hectáreas. El proyecto aspira a convertirse en un centro moderno de la economía aeronáutica, vinculado a la logística, el comercio internacional, la industria de alta tecnología y el desarrollo urbano.

Para 2030, se prevé que alcance una capacidad de 30 millones de pasajeros y 1,6 millones de toneladas de carga al año. En 2050, estas cifras aumentarán a 50 millones de pasajeros y 2,5 millones de toneladas de mercancías. Actualmente, se está acelerando la ejecución de varias obras clave con vistas a su puesta a punto para la Cumbre del APEC 2027./.

VNA
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