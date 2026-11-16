Turismo

Lonely Planet sitúa a Da Nang entre los mejores destinos turísticos para fiestas de fin de año

Lonely Planet sitúa a Da Nang, Vietnam, en el cuarto puesto de los mejores destinos mundiales para viajar entre Navidad y Año Nuevo 2027.

Residentes locales y turistas hacen el check-in en el Puente Dorado. Foto: VNA.
Residentes locales y turistas hacen el check-in en el Puente Dorado. Foto: VNA.

Da Nang, Vietnam (VNA) - La prestigiosa guía internacional de viajes Lonely Planet ha incluido a la ciudad vietnamita de Da Nang entre los 10 mejores destinos del mundo para las vacaciones comprendidas entre Navidad y Año Nuevo 2027, gracias a sus paisajes naturales, atractiva gastronomía y estilo de vida relajado.

En su lista “Los 10 mejores destinos para viajar entre Navidad y Nochevieja”, la publicación situó a Da Nang en el cuarto puesto, como el único destino de Vietnam y Asia incluido en la clasificación.

La lista de Lonely Planet recomienda destinos para el período comprendido entre Navidad y Nochevieja, cuando numerosos viajeros aprovechan para descansar, descubrir nuevos lugares o disfrutar de las vacaciones en familia. Da Nang figura junto a otros destinos reconocidos, como la Polinesia Francesa, Montreux (Suiza), Salzburgo (Austria), Victoria (Canadá), Dunedin (Nueva Zelanda) y varias ciudades estadounidenses.

Da Nang atrae a los visitantes por la combinación de experiencias de descanso en complejos turísticos, gastronomía y atractivos culturales singulares.

Según la publicación, la ciudad ofrece una combinación atractiva de montañas, extensas playas, mariscos frescos y un ritmo de vida tranquilo. Se considera un destino ideal para quienes buscan descansar junto al mar y, al mismo tiempo, descubrir el patrimonio cultural e histórico del centro de Vietnam.

En particular, Da Nang permite acceder fácilmente a tres sitios del Patrimonio Mundial reconocidos por la UNESCO: el casco antiguo de Hoi An, el santuario de My Son y el conjunto de monumentos de Hue. Esta ventaja permite a la ciudad atraer a visitantes interesados en combinar las vacaciones de ocio con experiencias culturales.

Entre los lugares recomendados, Lonely Planet menciona Sun World Ba Na Hills, con sus construcciones arquitectónicas de inspiración europea, y la península de Son Tra, donde se encuentran la pagoda Linh Ung. También destaca la playa de My Khe, donde los visitantes pueden descansar, pasear por la orilla y disfrutar del ambiente costero, además de una amplia oferta de restaurantes y cafeterías.

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Las playas de Da Nang siempre atraen a un gran número de visitantes. Foto: VNA

Lonely Planet recomienda comenzar el día con un humeante plato de fideos Quang, degustar los crepes vietnamitas banh xeo rellenos de camarones y carne de cerdo o disfrutar de mariscos frescos en los restaurantes locales.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Da Nang recibe el reconocimiento de Lonely Planet. Anteriormente, la ciudad también fue incluida en la lista Best in Travel 2027 de esta publicación, que reúne 50 destinos y experiencias que merecen ser descubiertos en todo el mundo.

Según el Centro de Promoción Turística de Da Nang, la ciudad organizará diversas actividades culturales, artísticas, gastronómicas y festivas para los visitantes durante los últimos meses del año.

Uno de los principales atractivos será el Festival de Año Nuevo de Da Nang 2027, previsto del 30 de diciembre al 3 de enero, a lo largo de la calle peatonal Bach Dang, en ambas orillas del Puente del Dragón y en distintos espacios de Hoi An y Tam Ky.

El programa incluirá espacios de experiencias, decoraciones de Año Nuevo, espectáculos artísticos y la carrera "Iluminar el río Han". Su momento culminante será el programa “Da Nang - Tocando el instante de las 00:00”, que promete crear un ambiente vibrante para dar la bienvenida al Año Nuevo./.

VNA
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