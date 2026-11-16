Turismo

Hue reduce las tarifas de entrada a sus sitios patrimoniales para atraer a más turistas

Hue lanza tres programas de descuentos de hasta el 50% en sus sitios patrimoniales para atraer turistas de transporte, congresos y turismo médico hasta 2027.

Turistas visitando la Ciudadela Imperial de Hue. Foto: VNA
Turistas visitando la Ciudadela Imperial de Hue. Foto: VNA

Hue, Vietnam (VNA) – La ciudad vietnamita de Hue ha puesto en marcha tres programas de descuentos en las entradas a sus sitios patrimoniales con el objetivo de atraer a más visitantes, dirigidos a los usuarios de nuevas rutas de transporte turístico, los viajeros de turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones) y los turistas que combinan los viajes con servicios médicos.

Según el primer programa, los visitantes que utilicen nuevos servicios de transporte turístico hacia la antigua ciudad imperial disfrutarán de un descuento del 50% en las entradas. Entre los servicios incluidos figuran el tren patrimonial Hue-Phong Nha, el tren de vapor patrimonial Hue-Da Nang y las nuevas rutas aéreas nacionales e internacionales, tanto vuelos chárter como regulares. El incentivo no se aplica a las rutas aéreas existentes que simplemente aumenten su frecuencia de vuelos.

Los visitantes deberán acreditar que han utilizado efectivamente alguno de los servicios de transporte incluidos, presentar billetes válidos o registros electrónicos y visitar los sitios patrimoniales dentro de los siete días posteriores al viaje. El programa estará vigente hasta el 31 de mayo de 2027 para las dos rutas ferroviarias y hasta el 31 de diciembre de 2027 para las nuevas rutas aéreas.

En cuanto al turismo MICE, los visitantes nacionales e internacionales que participen en reuniones, conferencias y exposiciones en Hue recibirán un descuento del 30%. Los grupos deberán contar con al menos 300 participantes, pernoctar en la ciudad un mínimo de una noche e incluir visitas turísticas en sus programas.

Los organizadores de los eventos deberán proporcionar listas válidas de participantes o registros electrónicos para su verificación. Los visitantes tendrán que recorrer los sitios patrimoniales dentro de los siete días posteriores a la fecha de apertura del evento. Esta modalidad se aplicará hasta el 31 de mayo de 2027.

Por su parte, los turistas que utilicen servicios de reconocimiento médico o tratamiento en establecimientos sanitarios autorizados de Hue también podrán beneficiarse de un descuento del 30%. Entre estos centros figuran el Hospital Central de Hue, el Hospital Internacional Central de Hue, el Hospital General Internacional de Hue, el Hospital de la Universidad de Medicina y Farmacia de Hue, el Hospital de Medicina Tradicional y otros establecimientos autorizados por el Comité Popular municipal.

Para acceder al incentivo, los visitantes deberán presentar documentos que acrediten el uso de servicios médicos, pernoctar en Hue al menos una noche y visitar los sitios patrimoniales dentro de los siete días posteriores a la consulta o el tratamiento. Este programa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

Los tres programas de descuentos se aplican a cinco destinos: la Ciudadela Imperial de Hue, las tumbas de los reyes Thieu Tri, Duc Duc y Dong Khanh, y el Museo de Antigüedades Reales.

Cada visitante que cumpla los requisitos podrá disfrutar del descuento una vez en cada sitio. En caso de reunir las condiciones para varios incentivos, se aplicará únicamente el descuento de mayor valor, sin posibilidad de acumularlos./.

VNA
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