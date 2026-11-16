Lung Cu impulsa el turismo con inversiones en infraestructuras

Tuyen Quang (VNA) - El turismo en la comuna fronteriza de Lung Cu, de la provincia norvietnamita de Tuyen Quang, crece con fuerza y atrae cada vez a más visitantes nacionales e internacionales. Sin embargo, el aumento de turistas ejerce presión sobre las infraestructuras esenciales, lo que exige inversiones coordinadas para mejorar los servicios y garantizar un desarrollo sostenible.

Los turistas visitan "Cham Lung Cu". (Foto: VNA)

Infraestructuras bajo presión



El crecimiento de los establecimientos de alojamiento y restaurantes ha elevado la demanda de electricidad y agua, mientras algunas infraestructuras aún no responden adecuadamente a las necesidades.



En la aldea de Lo Lo Chai, el sistema eléctrico registra episodios de sobrecarga e interrupciones, especialmente los fines de semana. Según Sinh Di Ngai, jefe de la aldea, el número de hogares dedicados al turismo aumentó de 60 en 2025 a 72 en 2026. Los cortes eléctricos, que suelen durar entre una y dos horas, afectan tanto a la vida cotidiana como a los negocios.



Ma Doan Khanh, vicepresidente del Comité Popular de la comuna, informó que las autoridades locales coordinan con el sector eléctrico la evaluación de la demanda y la identificación de las zonas sobrecargadas para proponer mejoras. También promueven el uso racional de la electricidad entre los residentes y establecimientos turísticos.



El suministro de agua potable afronta dificultades similares. Aunque en 2022 se construyó un embalse suspendido con una inversión de casi 389 mil dólares, las fugas en las tuberías y las pérdidas de agua siguen limitando el abastecimiento en los períodos de mayor demanda.



Inversiones para superar los obstáculos



Para resolver estas dificultades, las autoridades locales coordinan con los organismos especializados y proveedores de servicios básicos la revisión de las necesidades y la mejora de las infraestructuras.



En el sector eléctrico, se han ampliado los transformadores y construido líneas adicionales de baja tensión de 0,4 kV para Lo Lo Chai y el centro de la comuna, con una inversión aproximada de 117 mil dólares. También se estudia instalar nuevas subestaciones.



Nguyen Tuan Hung, director de la filial de electricidad de Dong Van, señaló que su unidad mantiene la coordinación con las autoridades locales y dispone de personal de guardia las 24 horas durante los períodos de mayor afluencia para atender posibles averías.



En cuanto al agua, en 2026 se puso en marcha un proyecto de abastecimiento para Lo Lo Chai y el centro de la comuna, con una inversión total de 292 mil dólares, de los cuales ya se han asignado 194 mil dólares. La obra está próxima a finalizar y contribuirá a mejorar el suministro para la población y las actividades turísticas.



También se ha intensificado la recogida de residuos, que pasó de dos veces por semana a dos veces al día, con un volumen medio de 1,5 toneladas diarias. Las autoridades trabajan además en la mejora de los baños públicos, el alumbrado, las zonas verdes y el paisaje.



Duong Ngoc Duc, secretario del Comité partidista de Lung Cu, afirmó que el desarrollo turístico no debe limitarse a atraer visitantes y aumentar los ingresos, sino que debe garantizar las condiciones de vida de la población, la calidad de los servicios y la protección del entorno.



La planificación a largo plazo contempla inversiones en electricidad, agua, drenaje, tratamiento de aguas residuales, transporte y aparcamientos, junto con la preservación de la arquitectura tradicional y la identidad cultural de la comunidad Lo Lo.



En los primeros diez meses de 2026, Lung Cu recibió más de 530.000 visitantes y registró ingresos superiores a 9,7 millones de dólares por servicios y turismo. La comuna cuenta con 86 establecimientos de alojamiento, con 619 habitaciones y 1.015 camas, además de 11 negocios de restauración, nueve cooperativas y ocho empresas.



La mejora integral de las infraestructuras y la conservación del paisaje y los valores culturales serán fundamentales para que Lung Cu consolide su atractivo turístico y avance hacia un desarrollo sostenible, que beneficie tanto a los visitantes como a la población local./.