Cultura-Deporte

Vietnam y otros países intercambian experiencias culturales en XX Cumbre de Francofonía

Una delegación vietnamita visita espacios culturales de varios países en Phnom Penh para promover la identidad nacional y fortalecer la cooperación francófona.

Tran Luu Quang, miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh y la delegación de alto nivel de Vietnam visitan el espacio de exposición vietnamita en la Aldea de la Francofonía. (Foto: VNA)
Tran Luu Quang, miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh y la delegación de alto nivel de Vietnam visitan el espacio de exposición vietnamita en la Aldea de la Francofonía. (Foto: VNA)

Phnom Penh (VNA) - Una delegación de alto nivel de Vietnam visitó los espacios expositivos de la cultura de Vietnam, Camboya, la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), Laos y la delegación de Valonia-Bruselas, en el marco de la XX Cumbre de la Francofonía, celebrada del 14 al 16 de noviembre en Phnom Penh.

La actividad contribuye a promover los valores culturales tradicionales de Vietnam y reafirma el papel de la cultura como puente para fomentar los intercambios, el entendimiento mutuo y las relaciones de amistad y cooperación con la comunidad francófona y otros países.

La delegación estuvo encabezada por Tran Luu Quang, miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh. También integraron la comitiva Nguyen Thi Thanh, miembro del Comité Central del Partido y vicepresidenta de la Asamblea Nacional; Nguyen Hoai Anh, miembro del Comité Central del Partido y viceministro permanente de Asuntos Étnicos y Religiosos; Le Khanh Toan, subjefe de la Oficina del Comité Central del Partido; Can Dinh Tai, subjefe de la Oficina Presidencial; Le Xuan Dinh, viceministro de Ciencia y Tecnología; Ho An Phong, viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, y Nguyen Minh Vu, embajador de Vietnam en Camboya.

La delegación fue recibida y acompañada durante la visita a la Aldea de la Francofonía por la ministra de Asuntos de la Mujer de Camboya, Ing Kantha Phavi, y representantes del Ministerio de Cultura y Bellas Artes del país anfitrión. La acogida cordial y protocolaria reflejó el espíritu de amistad y cooperación entre ambos países, así como la importancia que conceden al intercambio cultural en el marco de la cumbre.

En el espacio de exposición vietnamita, los visitantes disfrutaron de actuaciones de instrumentos musicales tradicionales y conocieron diversos productos que reflejan la riqueza cultural del país. Entre ellos figuraron artesanías, trajes tradicionales, artículos de laca elaborados con bambú, madera, carbón, cáscaras de huevo, oro y plata, productos de ratán y bambú, cerámica de Bat Trang y cerámica Cham.

También se exhibieron pinturas populares de Dong Ho, vinculadas a un oficio artesanal inscrito por la UNESCO en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia.

Posteriormente, la delegación recorrió los espacios culturales de Camboya, la OIF, Laos y Valonia-Bruselas, donde conoció las particularidades culturales, el patrimonio y las actividades de cooperación de cada país y organización. Estos intercambios contribuyeron a estrechar vínculos y ampliar las oportunidades de colaboración entre Vietnam y sus socios francófonos.

La presencia de dirigentes de alto nivel del Partido y del Estado vietnamitas en la Aldea de la Francofonía refleja la importancia que Hanoi concede a la diplomacia cultural, considerada una fuente de fortaleza interna y un motor del desarrollo sostenible.

A través de exposiciones, actuaciones artísticas y encuentros internacionales, Vietnam proyecta la imagen de un país con profundas tradiciones, diversidad cultural, dinamismo y creatividad, comprometido con la integración internacional.

La actividad también reafirma el compromiso de Vietnam como miembro activo y responsable de la comunidad francófona, y su voluntad de contribuir al fortalecimiento de los lazos de solidaridad, amistad y cooperación entre los países, sobre la base del respeto a la diversidad cultural y en favor de la paz, el desarrollo y la prosperidad compartida./.

VNA
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