Cultura-Deporte

Vietnam impulsa la repatriación de obras de arte y tesoros patrimoniales de gran valor

La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, aprobó recientemente un proyecto para repatriar obras de arte de gran valor, patrimonio cultural vietnamita que cumple los criterios para ser reconocido como tesoro nacional y antigüedades raras de gran valor que actualmente se encuentran en el extranjero.

El espacio de exposición temática "Arqueología de las zonas costeras e insulares de la Ciudad Ho Chi Minh: nuevos descubrimientos (2020–2025)". Foto: VNA
El espacio de exposición temática "Arqueología de las zonas costeras e insulares de la Ciudad Ho Chi Minh: nuevos descubrimientos (2020–2025)". Foto: VNA

Hanoi (VNA) - La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, aprobó recientemente un proyecto para repatriar obras de arte de gran valor, patrimonio cultural vietnamita que cumple los criterios para ser reconocido como tesoro nacional y antigüedades raras de gran valor que actualmente se encuentran en el extranjero.

El proyecto tiene como objetivo establecer un sistema integral de mecanismos, políticas y medidas para buscar, identificar y verificar el origen de estos bienes, así como promover gestiones, negociaciones, compras o la recepción de objetos mediante donaciones, transferencias y otras modalidades legales que permitan su retorno a Vietnam.

Su implementación garantizará el cumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural de 2024, la Convención de la UNESCO de 1970 y los tratados internacionales de los que Vietnam es parte. Asimismo, contribuirá a proteger la soberanía cultural, recuperar la memoria histórica y enriquecer las colecciones nacionales.

Durante el período 2026-2030, el proyecto prevé completar la identificación y elaboración de una lista de obras de arte y bienes del patrimonio cultural vietnamita de valor que se encuentran en el extranjero. Además, se emitirán directrices técnicas y procedimientos para su repatriación, con el fin de garantizar una aplicación uniforme en todo el país.

Cabe destacar que el 100% de los bienes repatriados deberán ser registrados, inventariados, gestionados y conservados, así como puestos en valor de conformidad con la normativa vigente. Sus expedientes serán digitalizados e integrados en la Base de Datos Nacional sobre el Patrimonio Cultural.

El proyecto también contempla reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes patrimoniales, el intercambio de información, la trazabilidad de su origen y la promoción de su restitución. Además, prevé formar al menos a 50 funcionarios y especialistas en peritaje, negociación y derecho internacional.

En el período 2031-2035, el proyecto aspira a tramitar al menos 50 expedientes de bienes pertenecientes a los grupos A, B y C, y repatriar un mínimo de 30 objetos. Paralelamente, se actualizarán las listas y bases de datos, se formará al menos a otros 60 especialistas y se avanzará gradualmente en la creación de un equipo nacional de expertos.

Para alcanzar estos objetivos, el proyecto se centrará en elaborar listas de identificación y autenticación del valor de los bienes, así como en establecer directrices técnicas y planes específicos para repatriar cada grupo de obras de arte y patrimonio cultural.

También se prevé integrar los datos en la Base de Datos Nacional sobre el Patrimonio Cultural, establecer mecanismos de coordinación intersectorial y reforzar la diplomacia cultural.

Entre las principales medidas figuran el perfeccionamiento de los mecanismos y las políticas, la movilización de recursos, el desarrollo de personal especializado, la diversificación de las modalidades de recepción de los bienes, la mejora de la eficacia en la puesta en valor del patrimonio y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

El proyecto se ejecutará entre 2026 y 2035, en dos etapas: 2026-2030 y 2031-2035. Su objetivo es sentar progresivamente las bases, realizar proyectos piloto y ampliar su implementación, garantizando así su viabilidad y eficacia./.

VNA
#Vietnam #repatriación de obras de arte #Ley de Patrimonio Cultural de 2024 #Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1
Seguir VietnamPlus

Cultura iluminando el camino

Noticias relacionadas

Ver más

VNA organiza exposición fotográfica “Desde patrimonio hasta diplomacia cultural”

VNA organiza exposición fotográfica “Desde patrimonio hasta diplomacia cultural”

Para conmemorar el aniversario 950 de la fundación de Quoc Tu Giam (1076-2026), la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), en colaboración con el Centro de Actividades Culturales y Científicas del Templo de Literatura, organizó la exposición fotográfica "Del patrimonio a la diplomacia cultural" en el patio Bai Duong, en la reliquia del Templo de Literatura.

La tradición de estudio y la valoración del talento, claves para que Vietnam avance con firmeza hacia una nueva era

La tradición de estudio y la valoración del talento, claves para que Vietnam avance con firmeza hacia una nueva era

Durante el programa cultural “Dao hoc”, organizado por Vietnam en la sede de la UNESCO en París el 17 de junio de 2026, los asistentes recorrieron la exposición de las 82 estelas de los doctores laureados, admirar los trajes tradicionales (ao dai) inspirados en la tradición académica y participar en la impresión artesanal de patrones en estelas de piedra mediante xilografías. Más de 200 delegados, entre ellos ministros, embajadores y representantes de más de 100 Estados miembros, quedaron impresionados al descubrir que Vietnam cuenta con una institución de educación superior con casi mil años de historia. Se trata de Quoc Tu Giam, fundado en 1076, que en 2026 cumple 950 años.

Templo de la Literatura inspira a artistas a lo largo de los siglos

Templo de la Literatura inspira a artistas a lo largo de los siglos

El Templo de la Literatura de Hanoi, primera universidad nacional de Vietnam, celebra en 2026 su 950.º aniversario como símbolo del respeto por el conocimiento y la educación, y continúa inspirando a artistas y acercando el patrimonio cultural a las nuevas generaciones.

Visitantes internacionales en la Jornada de la Cultura Vietnamita. (Fuente: VNA)

Vietnam promueve su cultura tradicional entre amigos internacionales en Egipto

La Embajada de Vietnam en Egipto organizó el 11 de noviembre, por primera vez, una Jornada de la Cultura Vietnamita, en vísperas del Día de la Cultura Vietnamita, que se celebra el 24 de noviembre, y en consonancia con el espíritu de la Resolución No. 80 del Buró Político del Partido Comunista de la nación indochina.

Comuna Xeo capacita a productores de fideos de arrurruz sobre ventas en línea

Comuna Xeo capacita a productores de fideos de arrurruz sobre ventas en línea

Los cursos de capacitación organizados por las autoridades locales ayudan a los productores de vermicelli de arrurruz o fideos de arrurruz (Maranta arundinacea) de la comuna de Xeo a ampliar sus conocimientos sobre los negocios, la promoción y venta en línea, así como adquirir habilidades para captar clientes y comercializar sus productos.

Templo de la Literatura, destino de la diplomacia cultural de la capital

Templo de la Literatura, destino de la diplomacia cultural de la capital

Con una larga historia vinculada a la tradición de valorar el aprendizaje y respetar a los maestros del pueblo vietnamita, el Templo de la Literatura (Van Mieu-Quoc Tu Giam) no solo es un monumento emblemático de Thang Long-Hanoi, sino también un espacio de intercambio y promoción de los valores culturales de Vietnam entre los amigos internacionales.