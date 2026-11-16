Vietnam impulsa la repatriación de obras de arte y tesoros patrimoniales de gran valor

Hanoi (VNA) - La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, aprobó recientemente un proyecto para repatriar obras de arte de gran valor, patrimonio cultural vietnamita que cumple los criterios para ser reconocido como tesoro nacional y antigüedades raras de gran valor que actualmente se encuentran en el extranjero.



El proyecto tiene como objetivo establecer un sistema integral de mecanismos, políticas y medidas para buscar, identificar y verificar el origen de estos bienes, así como promover gestiones, negociaciones, compras o la recepción de objetos mediante donaciones, transferencias y otras modalidades legales que permitan su retorno a Vietnam.



Su implementación garantizará el cumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural de 2024, la Convención de la UNESCO de 1970 y los tratados internacionales de los que Vietnam es parte. Asimismo, contribuirá a proteger la soberanía cultural, recuperar la memoria histórica y enriquecer las colecciones nacionales.



Durante el período 2026-2030, el proyecto prevé completar la identificación y elaboración de una lista de obras de arte y bienes del patrimonio cultural vietnamita de valor que se encuentran en el extranjero. Además, se emitirán directrices técnicas y procedimientos para su repatriación, con el fin de garantizar una aplicación uniforme en todo el país.



Cabe destacar que el 100% de los bienes repatriados deberán ser registrados, inventariados, gestionados y conservados, así como puestos en valor de conformidad con la normativa vigente. Sus expedientes serán digitalizados e integrados en la Base de Datos Nacional sobre el Patrimonio Cultural.



El proyecto también contempla reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes patrimoniales, el intercambio de información, la trazabilidad de su origen y la promoción de su restitución. Además, prevé formar al menos a 50 funcionarios y especialistas en peritaje, negociación y derecho internacional.



En el período 2031-2035, el proyecto aspira a tramitar al menos 50 expedientes de bienes pertenecientes a los grupos A, B y C, y repatriar un mínimo de 30 objetos. Paralelamente, se actualizarán las listas y bases de datos, se formará al menos a otros 60 especialistas y se avanzará gradualmente en la creación de un equipo nacional de expertos.



Para alcanzar estos objetivos, el proyecto se centrará en elaborar listas de identificación y autenticación del valor de los bienes, así como en establecer directrices técnicas y planes específicos para repatriar cada grupo de obras de arte y patrimonio cultural.



También se prevé integrar los datos en la Base de Datos Nacional sobre el Patrimonio Cultural, establecer mecanismos de coordinación intersectorial y reforzar la diplomacia cultural.



Entre las principales medidas figuran el perfeccionamiento de los mecanismos y las políticas, la movilización de recursos, el desarrollo de personal especializado, la diversificación de las modalidades de recepción de los bienes, la mejora de la eficacia en la puesta en valor del patrimonio y el fortalecimiento de la cooperación internacional.



El proyecto se ejecutará entre 2026 y 2035, en dos etapas: 2026-2030 y 2031-2035. Su objetivo es sentar progresivamente las bases, realizar proyectos piloto y ampliar su implementación, garantizando así su viabilidad y eficacia./.

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