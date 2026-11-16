Amplias actividades del máximo dirigente vietnamita en la XX Cumbre de Francofonía

Phnom Penh (VNA) El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, mantuvo encuentros con la secretaria general de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), Louise Mushikiwabo; la presidenta de Bulgaria, Iliana Yotova; y el presidente de Benín, Romuald Wadagni, en el marco de la XX Cumbre de la Francofonía.



En la reunión efectuada el 15 de noviembre, Louise Mushikiwabo destacó el papel, la posición y las contribuciones positivas y responsables de Vietnam a la comunidad francófona y al mismo tiempo valoró especialmente las orientaciones estratégicas de desarrollo del Partido y el Estado vietnamitas.



Tras expresar su admiración por los importantes logros alcanzados por el país, señaló que Vietnam constituye un modelo de desarrollo socioeconómico para los miembros de la comunidad francófona.



Al reconocer el firme compromiso de Vietnam con el multilateralismo y la cooperación francófona, Mushikiwabo manifestó su deseo de que el país siga desempeñando un papel activo y contribuyendo a los esfuerzos conjuntos de la OIF en favor de la paz, la estabilidad, la solidaridad y el desarrollo sostenible.



Aseguró, además, que la organización continuará estrechando su cooperación con Vietnam, especialmente en ámbitos como la enseñanza y promoción del idioma francés, la cooperación económica y comercial, la ciencia y la tecnología, la agricultura y el desarrollo sostenible.



También expresó su apoyo al fortalecimiento de la cooperación entre Vietnam y los países africanos y manifestó su disposición a actuar como enlace para impulsar estos vínculos, tanto en el ejercicio de sus funciones oficiales como a título personal.



Por su parte, tras destacar las contribuciones de la OIF y de su secretaria general a la promoción de la solidaridad, la cooperación y el desarrollo en el seno de la Comunidad Francófona, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, agradeció el interés, el apoyo y los esfuerzos de la Comunidad Francófona para impulsar la cooperación con Vietnam en los últimos años..



Subrayó que, ante el actual contexto internacional y los desafíos que enfrenta la comunidad francófona, la OIF debe seguir desempeñando un papel activo en la promoción del diálogo, el fortalecimiento de la solidaridad, la consolidación de la confianza, la prevención de conflictos y la solución pacífica de controversias, sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Asimismo, destacó la necesidad de seguir aprovechando las fortalezas y el potencial de la comunidad francófona para impulsar una cooperación sustancial y eficaz en materia de economía, comercio, inversión, educación, ciencia, tecnología y desarrollo sostenible, en beneficio de todos sus pueblos.



Tras reafirmar que Vietnam es siempre un miembro activo, proactivo y responsable de la comunidad francófona, el máximo dirigente manifestó su deseo de que ambas partes mantengan una estrecha coordinación para poner en práctica los resultados de la XX Cumbre de la Francofonía. También abogó por aprovechar de manera más eficaz las potencialidades y fortalezas de cada parte, con el objetivo de elevar la cooperación entre Vietnam y la OIF a un nivel más profundo, práctico y efectivo, contribuyendo así a reforzar el papel y la posición de la comunidad francófona en el escenario internacional.



Además, pidió a la OIF que siga desempeñando su papel de puente para promover la cooperación económica, comercial y de inversión entre Vietnam y los países miembros de la comunidad francófona, especialmente los africanos. Solicitó que la organización intensifique su apoyo a Vietnam en la promoción y enseñanza de francés, incluida la formación especializada en este idioma para diplomáticos, funcionarios públicos y personal que participa en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.



Por último, instó a la OIF a continuar respaldando el papel central de la ASEAN y sus esfuerzos para garantizar la seguridad, la protección y la libertad de navegación en la región, sobre la base del respeto al derecho internacional, en particular de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y la presidenta de Bulgaria, Iliana Yotova. (Fuente: VNA)

Durante su reunión con la presidenta de Bulgaria, el secretario general y presidente To Lam felicitó a Iliana Yotova por su elección para el mandato presidencial 2027-2032 y destacó los sólidos cimientos de amistad tradicional y cooperación multifacética que unen a ambos países desde hace 76 años.



Sobre la base de las buenas relaciones existentes, propuso que ambas partes sigan profundizando su Asociación Estratégica, especialmente con motivo del 70.º aniversario de la visita del Presidente Ho Chi Minh a Bulgaria, que se conmemorará en agosto de 2027.



Abogó por impulsar avances concretos en la cooperación económica, comercial y de inversión, con el objetivo de duplicar el intercambio comercial bilateral hasta alcanzar los 500 millones de dólares estadounidenses y seguir incrementándolo en el futuro.



A su vez, Yotova afirmó que el Estado y el pueblo búlgaros conceden gran importancia a las relaciones con Vietnam, especialmente a los estrechos vínculos entre ambos pueblos. Asimismo, señaló que la visita del secretario general y presidente To Lam a Bulgaria en 2025 abrió un nuevo capítulo y marcó un hito en las relaciones bilaterales.



La mandataria búlgara también expresó su admiración por las políticas y estrategias de Vietnam en materia de desarrollo científico y tecnológico.



Ambas partes coincidieron en promover las inversiones y las empresas conjuntas en sectores con fortalezas y gran potencial, como las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, la transformación digital y la innovación, además de ampliar la cooperación en la industria de defensa.



Destacaron la importancia de reforzar los vínculos en educación y formación, teniendo en cuenta que ambos países apuestan por un modelo de desarrollo basado en la ciencia y la tecnología de alta calidad.



Acordaron intensificar los intercambios sobre cuestiones de interés común y continuar apoyándose mutuamente en los organismos internacionales y regionales, entre ellos las Naciones Unidas, la ASEAN, la Unión Europea (UE) y el Foro de Cooperación Asia-Europa (ASEM).



En esta ocasión, los dos dirigentes intercambiaron invitaciones para realizar futuras visitas de alto nivel entre ambos países.



Al reunirse con el presidente de Benín, Romuald Wadagni, el secretario general y presidente To Lam destacó los importantes logros alcanzados por el Gobierno y el pueblo benineses en los últimos años en materia de estabilidad política y desarrollo socioeconómico, que han convertido a Benín en una de las economías más dinámicas de África Occidental.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el presidente de Benín, Romuald Wadagni. (Fuente: VNA)

Por su parte, Wadagni expresó su satisfacción por reunirse por primera vez con To Lam y afirmó que Benín concede gran importancia a sus relaciones con Vietnam, al que considera un socio relevante en Asia.



Señaló que, al igual que otros países africanos, Benín está interesado en conocer las experiencias de Vietnam en materia de liderazgo del Partido Comunista, reorganización del aparato estatal y desarrollo socioeconómico durante los últimos años.



Ante el amplio potencial para estrechar los vínculos bilaterales, ambos dirigentes acordaron una serie de medidas destinadas a impulsar una cooperación más sustancial en el próximo período.



El secretario general y presidente To Lam propuso que ambas partes intercambien información y coordinen cuanto antes la implementación del Memorando de Entendimiento (MdE) sobre cooperación agrícola, prestando especial atención a productos con alto potencial, como el arroz, el anacardo y el algodón, así como a la acuicultura de agua dulce y la cooperación portuaria.



También expresó su deseo de que Benín facilite las condiciones para que las empresas vietnamitas puedan explorar oportunidades de inversión y desarrollar actividades comerciales en el país.



Los dos dirigentes acordaron reforzar la confianza política y el entendimiento mutuo, así como promover una mayor conciencia sobre la importancia de la cooperación bilateral mediante el intercambio de delegaciones a todos los niveles.



Asimismo, se comprometieron a mantener la coordinación y el apoyo mutuo en los foros multilaterales y las organizaciones regionales, especialmente en el marco de las Naciones Unidas, el Movimiento de Países No Alineados y la Comunidad Francófona.



En esta ocasión, el secretario general y presidente To Lam invitó cordialmente al presidente de Benín, Romuald Wadagni, a realizar una visita a Vietnam en una próxima ocasión./.