Vietnam busca ampliar cooperación con países africanos

Phnom Penh (VNA) – El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, sostuvo hoy reuniones bilaterales con sus homólogos de Costa de Marfil, Angola y Camerún, en el marco de la XX Cumbre de la Francofonía, celebrada en Phnom Penh, capital de Camboya.



En los encuentros, Le Hoai Trung reafirmó que Vietnam concede importancia a sus relaciones con los países africanos y desea ampliar la cooperación con ellos. Tras valorar los avances de estas naciones en materia de desarrollo, señaló que Vietnam y los países africanos comparten aspiraciones e intereses comunes.



En este sentido, propuso intensificar los intercambios de delegaciones de alto nivel y promover la colaboración en agricultura, explotación y procesamiento de minerales, comercio e inversión, así como en otros sectores estratégicos, como telecomunicaciones, transformación digital, construcción de infraestructuras civiles, puertos marítimos y vehículos eléctricos.



El canciller vietnamita pidió a los países africanos facilitar las condiciones institucionales, jurídicas, políticas, infraestructurales y de pago para las empresas vietnamitas que operan o desean invertir en el continente. También instó a reforzar la coordinación en foros multilaterales, como las Naciones Unidas y la Organización Internacional de la Francofonía, y afirmó que Vietnam está dispuesto a servir de puente para que los países africanos amplíen sus relaciones con la ASEAN y otras naciones de Asia-Pacífico.



Durante su reunión con la ministra de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Costa de Marfil, Nialé Kaba, Le Hoai Trung reiteró la importancia que Vietnam concede a la amistad y la cooperación multifacética con ese país, que fue su mayor socio comercial en África en 2025. Por su parte, Kaba expresó su admiración por los logros socioeconómicos de Vietnam y manifestó el deseo de profundizar la cooperación bilateral, especialmente en el sector agrícola.



Con vistas a ampliar los vínculos económicos, ambos ministros se comprometieron a facilitar los contactos entre las empresas de los dos países y su acceso a los respectivos mercados, con el objetivo de incrementar de manera sostenible el comercio bilateral. Vietnam está dispuesto a compartir experiencias, transferir tecnología y ampliar la colaboración con Costa de Marfil en el desarrollo agrícola, la garantía de la seguridad alimentaria y el procesamiento de productos agropecuarios.



En su encuentro con el canciller angoleño, Téte Antonio, a quien volvió a ver tras la visita oficial de este último a Vietnam en junio de 2026, Le Hoai Trung propuso celebrar próximamente una reunión del Comité Intergubernamental Vietnam-Angola y consultas políticas entre ambos ministerios para preparar la visita del presidente angoleño a Vietnam.



Por su parte, Téte Antonio destacó la importancia de preservar los vínculos tradicionales y estrechos entre los dos países e informó de que se están promoviendo activamente los preparativos para dicho viaje.



Ambos ministros acordaron concluir próximamente las negociaciones y avanzar hacia la firma de un Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones, con el fin de fomentar el comercio y la inversión y generar beneficios concretos para los ciudadanos y las empresas de ambos países.



En la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Camerún, Lejeune Mbella Mbella, Le Hoai Trung destacó la amistad y la cooperación entre ambos países y expresó su deseo de alcanzar resultados más concretos y sustanciales en los ámbitos del comercio, la inversión, la ciencia y la tecnología, en contribución a los objetivos de desarrollo de ambas naciones. Por su parte, el canciller camerunés manifestó su admiración por el desarrollo y las infraestructuras de Vietnam, y expresó el interés de su país en ampliar la cooperación en infraestructura, transformación digital, telecomunicaciones e inteligencia artificial.



Ambas partes acordaron intensificar los intercambios entre sus organismos competentes y empresas, especialmente en sectores prioritarios como la agricultura y la explotación y el procesamiento de minerales. También convinieron en promover las negociaciones, la firma y la aplicación de importantes acuerdos de cooperación, entre ellos un convenio para evitar la doble imposición y el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones, así como reforzar la coordinación en materia consular./.

VNA