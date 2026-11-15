Política

Vietnam busca ampliar cooperación con países africanos

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, se reunió con sus homólogos de países africanos para ampliar la cooperación en agricultura, comercio, inversión, infraestructuras y tecnología.

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, se reúne con la ministra de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Costa de Marfil, Nialé Kaba. (Foto: baoquocte.vn)
El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, se reúne con la ministra de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Costa de Marfil, Nialé Kaba. (Foto: baoquocte.vn)

Phnom Penh (VNA) – El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, sostuvo hoy reuniones bilaterales con sus homólogos de Costa de Marfil, Angola y Camerún, en el marco de la XX Cumbre de la Francofonía, celebrada en Phnom Penh, capital de Camboya.

En los encuentros, Le Hoai Trung reafirmó que Vietnam concede importancia a sus relaciones con los países africanos y desea ampliar la cooperación con ellos. Tras valorar los avances de estas naciones en materia de desarrollo, señaló que Vietnam y los países africanos comparten aspiraciones e intereses comunes.

En este sentido, propuso intensificar los intercambios de delegaciones de alto nivel y promover la colaboración en agricultura, explotación y procesamiento de minerales, comercio e inversión, así como en otros sectores estratégicos, como telecomunicaciones, transformación digital, construcción de infraestructuras civiles, puertos marítimos y vehículos eléctricos.

El canciller vietnamita pidió a los países africanos facilitar las condiciones institucionales, jurídicas, políticas, infraestructurales y de pago para las empresas vietnamitas que operan o desean invertir en el continente. También instó a reforzar la coordinación en foros multilaterales, como las Naciones Unidas y la Organización Internacional de la Francofonía, y afirmó que Vietnam está dispuesto a servir de puente para que los países africanos amplíen sus relaciones con la ASEAN y otras naciones de Asia-Pacífico.

Durante su reunión con la ministra de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Costa de Marfil, Nialé Kaba, Le Hoai Trung reiteró la importancia que Vietnam concede a la amistad y la cooperación multifacética con ese país, que fue su mayor socio comercial en África en 2025. Por su parte, Kaba expresó su admiración por los logros socioeconómicos de Vietnam y manifestó el deseo de profundizar la cooperación bilateral, especialmente en el sector agrícola.

Con vistas a ampliar los vínculos económicos, ambos ministros se comprometieron a facilitar los contactos entre las empresas de los dos países y su acceso a los respectivos mercados, con el objetivo de incrementar de manera sostenible el comercio bilateral. Vietnam está dispuesto a compartir experiencias, transferir tecnología y ampliar la colaboración con Costa de Marfil en el desarrollo agrícola, la garantía de la seguridad alimentaria y el procesamiento de productos agropecuarios.

En su encuentro con el canciller angoleño, Téte Antonio, a quien volvió a ver tras la visita oficial de este último a Vietnam en junio de 2026, Le Hoai Trung propuso celebrar próximamente una reunión del Comité Intergubernamental Vietnam-Angola y consultas políticas entre ambos ministerios para preparar la visita del presidente angoleño a Vietnam.

Por su parte, Téte Antonio destacó la importancia de preservar los vínculos tradicionales y estrechos entre los dos países e informó de que se están promoviendo activamente los preparativos para dicho viaje.

Ambos ministros acordaron concluir próximamente las negociaciones y avanzar hacia la firma de un Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones, con el fin de fomentar el comercio y la inversión y generar beneficios concretos para los ciudadanos y las empresas de ambos países.

En la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Camerún, Lejeune Mbella Mbella, Le Hoai Trung destacó la amistad y la cooperación entre ambos países y expresó su deseo de alcanzar resultados más concretos y sustanciales en los ámbitos del comercio, la inversión, la ciencia y la tecnología, en contribución a los objetivos de desarrollo de ambas naciones. Por su parte, el canciller camerunés manifestó su admiración por el desarrollo y las infraestructuras de Vietnam, y expresó el interés de su país en ampliar la cooperación en infraestructura, transformación digital, telecomunicaciones e inteligencia artificial.

Ambas partes acordaron intensificar los intercambios entre sus organismos competentes y empresas, especialmente en sectores prioritarios como la agricultura y la explotación y el procesamiento de minerales. También convinieron en promover las negociaciones, la firma y la aplicación de importantes acuerdos de cooperación, entre ellos un convenio para evitar la doble imposición y el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones, así como reforzar la coordinación en materia consular./.

VNA
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