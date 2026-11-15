Vietnam plantea tres prioridades para fortalecer el papel de la ASEAN

Manila (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, propuso tres orientaciones para que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) refuerce su capacidad de acción y contribuya a garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo regionales, al intervenir hoy en la sesión restringida de la 49ª Cumbre del bloque, celebrada en Manila bajo la presidencia de Filipinas.



En la sesión, los dirigentes analizaron la seguridad energética y la evolución de la situación internacional y regional. Ante los efectos del conflicto en Oriente Medio sobre el suministro y los precios de la energía y los alimentos, acordaron reforzar la coordinación, diversificar las fuentes de suministro y promover la interconexión energética, incluida la aplicación del Acuerdo Marco de la ASEAN sobre Seguridad del Petróleo (APSA) y el impulso de la Red Eléctrica de la ASEAN (APG).



Asimismo, reafirmaron su compromiso con la unidad, la integración económica y la resiliencia, así como con el respeto del derecho internacional, la Carta de la ASEAN y el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC).



También reiteraron la importancia de resolver las diferencias y disputas por medios pacíficos y aplicar plenamente la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC), con miras a alcanzar pronto un Código de Conducta (COC) eficaz y sustantivo conforme al derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Respecto a Myanmar, los dirigentes reafirmaron el apoyo de la ASEAN a una solución pacífica y sostenible liderada por el propio país y basada en el Consenso de Cinco Puntos. Valoraron los esfuerzos de Filipinas y de su ministra de Relaciones Exteriores, Ma. Theresa P. Lazaro, enviada especial de la presidencia de la ASEAN para Myanmar, y acogieron con satisfacción los avances en la asistencia humanitaria.



En su intervención, el premier Le Minh Hung subrayó que la ASEAN debe asumir un papel más proactivo y contribuir a configurar el entorno estratégico regional. En este sentido, planteó tres prioridades.



En primer lugar, resulta necesario consolidar la confianza y gestionar las diferencias mediante el diálogo. Sobre el Mar del Este, el jefe de Gobierno propuso coordinar estrechamente los esfuerzos de la ASEAN con China para negociar un COC eficaz y sustantivo conforme al derecho internacional, especialmente la UNCLOS de 1982, y contribuir a convertir la zona en un espacio de paz, estabilidad y prosperidad. Respecto a Myanmar, pidió mantener y ampliar la asistencia humanitaria y estudiar ajustes en el enfoque de la ASEAN para lograr una implicación más eficaz y sustantiva.



En segundo lugar, debe prevenir y gestionar las crisis y responder a los desafíos comunes. El primer ministro respaldó el fortalecimiento de los mecanismos existentes para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias que amenacen la paz y la seguridad regionales. Vietnam está dispuesto a coordinarse con los países de la ASEAN para combatir la delincuencia transnacional, incluidas las estafas en línea, los delitos cibernéticos y la trata de personas, y promover una gobernanza de la inteligencia artificial segura y responsable.



En tercer lugar, es fundamental liderar de forma proactiva la cooperación con los socios y contribuir activamente a construir el papel central de la ASEAN. El premier Le Minh Hung propuso elaborar un mapa estratégico de cooperación con los socios en ámbitos que aporten beneficios concretos a la población, como comercio, inversiones, ciencia y tecnología, innovación, infraestructuras estratégicas y desarrollo de recursos humanos altamente cualificados. Al mismo tiempo, la ASEAN debe mantener relaciones equilibradas con sus socios y alentar a las grandes potencias a actuar responsablemente en favor de la paz y la prosperidad regionales./.

VNA