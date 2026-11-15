Vietnam otorga importancia a la amistad con Marruecos, afirma máximo dirigente

Phnom Penh (VNA) - Vietnam otorga gran importancia a los vínculos de amistad y cooperación multifacética con Marruecos, uno de sus socios relevantes en el norte de África, afirmó hoy el secretario general del Partido Comunista y presidente del país indochino, To Lam, durante su encuentro con la primera ministra marroquí, Fatima Ezzahra El Mansouri.



En la cita, celebrada en Phnom Penh en el marco de la XX Cumbre de la Francofonía, el máximo dirigente vietnamita expresó su satisfacción por reunirse con la jefa del Gobierno de Marruecos con motivo del 65.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países (1961-2026).



Al destacar que las relaciones entre ambos países se han construido sobre una sólida base de amistad y las similitudes entre sus respectivas luchas por la independencia nacional, el mandatario vietnamita valoró los logros socioeconómicos de Marruecos bajo el liderazgo del rey Mohammed VI, así como el creciente papel y posición del país en África.



En cuanto a los nexos bilaterales, ambos dirigentes destacaron los avances alcanzados en los últimos tiempos y coincidieron en la necesidad de aprovechar eficazmente el potencial y las fortalezas de cada país para lograr avances sustanciales en la cooperación económica. El líder vietnamita propuso perfeccionar el marco jurídico bilateral para facilitar la colaboración en distintos ámbitos, especialmente en economía, comercio e inversión, y aplicar con mayor eficacia los acuerdos vigentes sobre protección de inversiones y prevención de la doble imposición.



Ambos dirigentes también intercambiaron propuestas para promover la cooperación en sectores con potencial, como la agricultura, la industria de procesamiento, la energía, la minería, las finanzas y la banca, el turismo, la educación y formación, así como los intercambios pueblo a pueblo.



El secretario general y presidente To Lam pidió a Marruecos que siga desempeñando su papel de puente para ayudar a Vietnam a ampliar sus vínculos con el norte de África, el continente africano y el mundo árabe. Reafirmó, a su vez, que Vietnam está dispuesto a servir de puerta de entrada para que Marruecos fortalezca sus conexiones con los mercados de la ASEAN y el Sudeste Asiático.



Por su parte, la primera ministra Fatima Ezzahra El Mansouri afirmó que Marruecos concede gran importancia a las relaciones de amistad y cooperación con Vietnam y expresó su deseo de seguir profundizando los vínculos bilaterales para que sean cada vez más sustanciales y eficaces.



Destacó que ambos países mantienen una estrecha relación desde la época de sus respectivas luchas de liberación nacional y señaló que numerosas familias marroquíes de origen vietnamita residen actualmente en Marruecos, lo que constituye un importante puente de conexión entre ambas naciones.



Tras valorar los logros de Vietnam en materia de desarrollo e integración internacional, la jefa del Gobierno marroquí manifestó la disposición de su país a reforzar la interconexión entre ambas economías y ampliar la cooperación en sectores de interés común, como la inversión, las finanzas y la banca, la minería y la agricultura.



Asimismo, coincidió con las principales orientaciones propuestas por el secretario general y presidente To Lam para elaborar programas de cooperación y poner en marcha proyectos concretos en ámbitos donde ambos países cuenten con necesidades, fortalezas y capacidades complementarias.



Al abordar cuestiones regionales e internacionales de interés común, ambas partes acordaron intensificar la coordinación en los foros multilaterales, especialmente en las Naciones Unidas, el Movimiento de Países No Alineados y la Comunidad Francófona, con el objetivo de contribuir activamente al mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región y en el mundo./.

VNA