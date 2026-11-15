Premier vietnamita mantiene reuniones bilaterales al margen de Cumbre de ASEAN en Manila

Manila (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, mantuvo el 15 de noviembre encuentros y conversaciones bilaterales con dirigentes de Laos, Filipinas, Singapur y Australia, en el marco de su participación en la 49ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), celebrada en Manila.



En sus conversaciones con el premier laosiano, Saleumxay Kommasith; el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr.; y el primer ministro singapurense, Lawrence Wong, el jefe de Gobierno vietnamita intercambió opiniones sobre la situación de cada país, sus prioridades de desarrollo y los asuntos de interés común, así como las oportunidades y los desafíos derivados de los cambios regionales e internacionales.



Sobre la base de las buenas relaciones de amistad y cooperación, las partes analizaron medidas para fortalecer los vínculos, especialmente en conectividad de infraestructuras, energía, cooperación eléctrica y transformación digital. También abordaron las dificultades en la ejecución de proyectos conjuntos y las diferencias en las condiciones y necesidades de desarrollo de cada país, y examinaron soluciones para facilitar los programas de cooperación. Estos encuentros contribuyeron a reforzar la amistad, la confianza y la coordinación entre los países miembros, en favor de una Comunidad de la ASEAN más cohesionada y capaz de generar beneficios concretos para sus pueblos.



Durante su reunión con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, el premier Le Minh Hung agradeció al Gobierno y al pueblo australianos la recepción dispensada al secretario general y presidente To Lam durante su visita de Estado al país océanico en agosto de 2026. Señaló que esta visita aportó un nuevo impulso a las relaciones bilaterales y que Vietnam está acelerando la aplicación de sus resultados. Albanese valoró la prontitud de Vietnam y consideró que el cumplimiento de los acuerdos contribuirá a profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



Le Minh Hung expresó su deseo de seguir consolidando la confianza política y estratégica e invitó a Albanese a visitar Vietnam, asistir a la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2027 y enviar a un dirigente australiano al IV Foro del Futuro de la ASEAN. Albanese agradeció las invitaciones y afirmó que Australia está dispuesta a coordinarse y apoyar a Vietnam para que ejerza con éxito la presidencia de APEC en 2027.



En el ámbito económico, el primer ministro vietnamita propuso trabajar para alcanzar un comercio bilateral de 20 mil millones de dólares y duplicar las inversiones recíprocas. También pidió mantener un suministro estable de energía, incluido el gas natural licuado (GNL), y de minerales estratégicos, así como eliminar barreras para facilitar el acceso de los productos de ambos países a sus respectivos mercados. Asimismo, propuso ampliar la cooperación en alta tecnología, inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología, biomedicina, investigación marina e hidrógeno verde, y reafirmó el compromiso de Vietnam de crear condiciones normativas y jurídicas favorables para las empresas e inversores australianos.



Albanese valoró los logros socioeconómicos y las nuevas orientaciones de desarrollo de Vietnam, que abren oportunidades de cooperación. Destacó la posición del país en la Estrategia Económica de Australia para el Sudeste Asiático hasta 2040 e indicó que su Gobierno anima a las grandes empresas y los fondos de inversión a explorar oportunidades en Vietnam. También coincidió en ampliar la colaboración en sectores con fortalezas y necesidades complementarias.



En materia de defensa y mantenimiento de la paz, el premier Le Minh Hung agradeció el apoyo de Australia al despliegue de fuerzas vietnamitas en las misiones de las Naciones Unidas (ONU) y propuso aplicar eficazmente los acuerdos de cooperación en estos ámbitos. También pidió continuar compartiendo información, datos y objetos relacionados con los soldados vietnamitas durante la guerra, en apoyo a la Campaña de 500 días y noches para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires. Albanese reafirmó la importancia de la cooperación bilateral en defensa y la disposición de Australia a participar en actividades concretas de significado humanitario.



Ambos dirigentes acordaron reforzar la cooperación en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, así como en educación, cultura, turismo e intercambios entre los pueblos, especialmente entre las generaciones jóvenes. También reafirmaron su voluntad de mantener una estrecha coordinación e intercambiar información sobre asuntos de interés común.



Respecto a la situación internacional y regional, coincidieron en intensificar las consultas en los mecanismos multilaterales, como la ASEAN, la ONU y APEC, y reafirmaron su apoyo al papel central de la ASEAN y a los esfuerzos para ayudar a Myanmar a superar sus dificultades. Asimismo, destacaron la importancia de garantizar la seguridad y la libertad de navegación y promover un Código de Conducta de las Partes en el Mar del Este (COC) eficaz y sustantivo, conforme al derecho internacional y, en particular, a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, en favor de la paz, la estabilidad y la cooperación regionales y mundiales./.

VNA