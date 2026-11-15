Vietnam refuerza sus asociaciones estratégicas con Brasil y Canadá

Manila (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, mantuvo hoy reuniones por separado en Manila con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante las cuales ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre la evolución de las relaciones bilaterales y debatieron medidas para promover la implementación efectiva de sus respectivas asociaciones estratégicas en el próximo período.



En el encuentro con el mandatario brasileño, el premier Le Minh Hung afirmó que Vietnam concede gran importancia a sus relaciones con Brasil, uno de sus principales socios en América Latina. Sobre la base de los avances positivos registrados en los vínculos bilaterales en los últimos tiempos, expresó su deseo de que el presidente Lula da Silva y el Gobierno brasileño sigan prestando atención e impulsando la Asociación Estratégica entre ambos países.



Por su parte, Lula da Silva evocó las gratas impresiones que conserva de Vietnam y su pueblo, así como los intercambios de alto nivel celebrados entre ambos países en los últimos tiempos. Reafirmó la importancia que Brasil concede a sus relaciones con Vietnam y manifestó su deseo de que ambas partes mantengan una estrecha coordinación para profundizar y ampliar la Asociación Estratégica.



Ambos líderes valoraron los avances de los vínculos bilaterales desde que Vietnam y Brasil elevaron sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica, en noviembre de 2024. Con el propósito de seguir fortaleciendo la cooperación, acordaron acelerar la implementación del Plan de Acción para el período 2025-2030, prestando especial atención al cumplimiento efectivo de los compromisos alcanzados.



En la reunión con su homólogo canadiense, el premier Le Minh Hung informó que el Gobierno vietnamita está instruyendo a los ministerios, sectores y localidades para que pongan en práctica los resultados de dicha visita. Asimismo, propuso que ambas partes traduzcan cuanto antes los compromisos asumidos en programas y proyectos concretos de cooperación, con hojas de ruta y calendarios claramente definidos y orientados a obtener resultados prácticos.



Por su parte, Mark Carney afirmó que Canadá concede gran importancia a la Asociación Estratégica con Vietnam y coincidió en la necesidad de mantener una estrecha coordinación para implementar los acuerdos de alto nivel y promover la cooperación en ámbitos prioritarios de interés común en los que ambos países cuentan con fortalezas.



Los dos jefes de Gobierno destacaron la importancia de la elevación de las relaciones entre Vietnam y Canadá al nivel de Asociación Estratégica, con motivo de la visita de Estado a Canadá del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en septiembre de 2026. Este acontecimiento marcó el inicio de una nueva etapa en los vínculos bilaterales, caracterizada por una cooperación más amplia y estrecha, en beneficio de los ciudadanos y las empresas de ambos países.



Ambas partes también acordaron encargar a los ministerios de Relaciones Exteriores de sus respectivos países la coordinación para acelerar la implementación del Plan de Acción de la Asociación Estratégica Vietnam-Canadá./.

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