Vietnam llama a reforzar la cooperación entre los gobiernos y parlamentos de la ASEAN

Manila (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, propuso hoy tres prioridades para fortalecer la cooperación entre la ASEAN y la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA), centradas en el cumplimiento de los compromisos, el fortalecimiento de la solidaridad y la confianza, y la generación de beneficios concretos para la población.



La propuesta fue presentada durante el decimoquinto encuentro entre los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y los representantes de la AIPA, celebrado en Manila, Filipinas. En la cita también participó una delegación de la Asamblea Nacional de Vietnam, encabezada por su vicepresidente, Nguyen Doan Anh.



En su intervención, el premier Le Minh Hung afirmó que el acompañamiento y la coordinación estrecha y eficaz entre los gobiernos y los parlamentos de los Estados miembros constituyen una base sólida y un motor fundamental para que la ASEAN alcance su objetivo de construir una comunidad unida, resiliente, dinámica y centrada en las personas.



Tras acoger favorablemente el lema de la AIPA para 2026, “Los parlamentos garantizan una ASEAN pacífica, próspera y centrada en las personas”, el jefe de Gobierno detalló las tres prioridades propuestas.



En primer lugar, instó a reforzar las consultas tempranas y garantizar el cumplimiento efectivo de los compromisos. Señaló que la cooperación ASEAN-AIPA debe pasar de centrarse en la “aprobación de resoluciones” a hacer hincapié en el “seguimiento de su implementación”, vinculando estrechamente la formulación de políticas con la labor legislativa, las decisiones presupuestarias y la supervisión parlamentaria. Los compromisos de la ASEAN solo adquieren pleno valor cuando se traducen en leyes, recursos y acciones concretas en cada país.



En segundo lugar, propuso consolidar la solidaridad y la confianza. Para ello, destacó la necesidad de promover la diplomacia parlamentaria como instrumento para reforzar la confianza política, preservar la paz y la estabilidad y defender la centralidad de la ASEAN. También planteó ampliar la cooperación con los parlamentos observadores y los socios para el desarrollo, así como compartir experiencias en legislación, supervisión, presupuestos verdes y parlamento digital.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, participa en la cita. (Foto: VNA)



En tercer lugar, llamó a centrarse en las prioridades que reporten beneficios tangibles a la población. En este sentido, propuso impulsar los vínculos en comercio, inversión, cadenas de suministro y economía digital; prestar especial atención a la transición energética, la seguridad alimentaria y la gestión sostenible de los recursos hídricos en la subregión del Mekong; e intensificar la coordinación para prevenir y combatir la delincuencia transnacional, especialmente el narcotráfico y las estafas en línea.



En esta ocasión, el primer ministro pidió a los congresos y parlamentos de los países miembros que consideren cuanto antes la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia (Convención de Hanoi), a fin de establecer una base jurídica que permita reforzar la cooperación en este ámbito.



En nombre de los parlamentos miembros, el presidente de la AIPA y de la Cámara de Representantes de Filipinas, Faustino G. Dy III, presentó el mensaje de la organización. En el documento, los parlamentos expresaron su respaldo a la admisión del Parlamento Nacional de Timor-Leste como undécimo miembro de pleno derecho de la AIPA, con motivo de la 47.ª Asamblea General de esta organización.



Con motivo del 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC), los parlamentos miembros reafirmaron los principios consagrados en este documento y su compromiso con la solidaridad, la centralidad de la ASEAN y el respeto al derecho internacional. Asimismo, destacaron prioridades como la seguridad energética, la seguridad alimentaria, la economía digital y la lucha contra la ciberdelincuencia. También manifestaron su disposición a respaldar a los gobiernos en la aplicación de las prioridades de la ASEAN mediante la labor legislativa, las decisiones presupuestarias y la supervisión parlamentaria.



Por su parte, los líderes de los países de la ASEAN valoraron las opiniones y propuestas de la AIPA y reconocieron el papel cada vez más importante de los parlamentos en la ratificación, incorporación al ordenamiento jurídico nacional y supervisión de la aplicación de los acuerdos regionales. Asimismo, respaldaron la incorporación del Parlamento Nacional de Timor-Leste como miembro de pleno derecho de la AIPA.



Los dirigentes subrayaron que el respaldo parlamentario es clave para avanzar en las prioridades de cooperación en economía digital, conectividad energética, seguridad alimentaria y respuesta al cambio climático. En tal sentido, acordaron intensificar las consultas y la coordinación periódica entre los poderes ejecutivo y legislativo para garantizar la aplicación eficaz de los compromisos de la ASEAN y generar beneficios concretos para la población./.