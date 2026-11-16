Vietnam y Estados Unidos refuerzan cooperación en búsqueda de restos de mártires de guerra

Washington (VNA) - Un seminario sobre la investigación de archivos históricos y la aplicación de nuevas tecnologías para obtener información sobre los desaparecidos durante la guerra de Vietnam se llevó a cabo en la Embajada de Hanoi en Washington, Estados Unidos.



El evento fue organizado el 15 de noviembre por la Universidad Tecnológica de Texas (TTU), en coordinación con el Comité Directivo Nacional para la Búsqueda, Recuperación e Identificación de los Restos de los Mártires de Guerra.



El encuentro contó con la participación de representantes del Comité Directivo Nacional, el Departamento de Guerra de Estados Unidos, la Agencia de Contabilidad de Prisioneros de Guerra y Desaparecidos en Combate (DPAA), organismos diplomáticos de ambos países, el Consejo Empresarial Estados Unidos-ASEAN y expertos de la TTU y la Universidad de Georgia.



El seminario permitió a los especialistas de la Iniciativa de Búsqueda e Identificación de Desaparecidos en la Guerra de Vietnam de la TTU (TTU-VWAI) y la delegación vietnamita intercambiar métodos de investigación, analizar casos concretos y reforzar la cooperación en la consulta de archivos, la investigación histórica y la elaboración de informes basados en pruebas documentales.





Representantes dede la Iniciativa de Búsqueda e Identificación de Desaparecidos en la Guerra de Vietnam de la TTU (TTU–VWAI) entregan a la delegación del Comité Directivo Nacional un conjunto de registros sobre los lugares de entierro de soldados caídos, junto con pertenencias personales de soldados vietnamitas. Foto: VNA

En su intervención, el embajador de Vietnam en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung, destacó que la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires de guerra constituye una prioridad del Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas.



Subrayó que la cooperación entre expertos de ambos países no solo tiene valor científico, sino que también representa una responsabilidad humanitaria hacia quienes sacrificaron sus vidas y sus familias.



El diplomático propuso cuatro medidas para mejorar la cooperación: establecer mecanismos de verificación bidireccional, estandarizar los resultados de investigación, impulsar la aplicación de tecnologías digitales e inteligencia artificial (IA), y fortalecer el respaldo diplomático y la movilización de recursos.



Por su parte, el coronel Le Van Son, jefe de la delegación del Comité Directivo Nacional, afirmó que la cooperación para superar las consecuencias de la guerra, especialmente en la búsqueda y recuperación de restos, constituye un pilar importante de las relaciones bilaterales y contribuye a fortalecer la confianza entre ambos países.



Señaló que Estados Unidos ha proporcionado a Vietnam numerosos documentos y objetos relacionados con combatientes vietnamitas fallecidos o desaparecidos durante la guerra. La delegación vietnamita trabaja actualmente en su cotejo y verificación. En esta ocasión, la misión se centra especialmente en 52 expedientes sobre fosas comunes de mártires que Vietnam ha remitido a sus socios estadounidenses.



Le Van Son pidió a la parte estadounidense continuar compartiendo documentos, información y objetos procedentes de archivos militares, especialmente los relacionados con dichos expedientes.



Durante el seminario, los expertos de TTU-VWAI presentaron métodos para investigar archivos de la Administración Nacional de Archivos y Registros de Estados Unidos (NARA), combinando documentos militares, mapas históricos y esquemas de enterramiento para reconstruir acontecimientos e identificar posibles lugares de sepultura.



También compartieron estudios preliminares sobre el uso de la IA en el procesamiento y cotejo de documentos.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el doctor Alex-Thai Dinh Vo, profesor asociado de investigación del Centro de Vietnam y Archivos Sam Johnson de la TTU, explicó que el proyecto busca aprovechar fuentes históricas para localizar restos y objetos personales y devolverlos a las familias.



Incluso cuando no sea posible encontrar los restos, recuperar cartas, diarios y recuerdos personales puede ayudar a aliviar el dolor de los familiares, que llevan más de 50 años esperando noticias de sus seres queridos.



Al término del seminario, TTU-VWAI entregó a la delegación vietnamita varios expedientes sobre lugares de enterramiento y objetos personales recopilados durante el proceso de cooperación./.