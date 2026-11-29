Ninh Binh, Vietnam, 29 nov (VNA) - Con el objetivo de satisfacer la demanda del mercado con motivo del Año Lunar de la Cabra 2027 (Tet) y aumentar los ingresos de la población, las principales zonas de cultivo de melocotoneros de la provincia de Ninh Binh aplican activamente medidas técnicas y controlan de forma proactiva el crecimiento de los árboles para garantizar la calidad y el momento adecuado de floración.

En la comuna de Chat Binh, las autoridades locales han planificado unas 100 hectáreas dedicadas al cultivo de flores y plantas ornamentales, de las cuales 60 hectáreas corresponden a melocotoneros.

Esa actividad se ha convertido en una de las principales líneas de producción y permite a numerosas familias obtener ingresos anuales de miles de dólares.

Un ejemplo representativo es la familia de Luu Van Tu, residente de la aldea de Xuan Chinh, quien cuenta con 20 años de experiencia en este oficio. Actualmente dispone de más de 2.000 metros cuadrados de terreno y 300 melocotoneros ornamentales injertados mediante yemas de la variedad de la provincia de Son La.

Los comerciantes ya han reservado toda la producción del jardín mediante depósitos, a un precio medio de entre 76,92 y 115,38 dólares por árbol.

Un agricultor de la comuna de Chat Binh, en la provincia de Ninh Binh, está comprobando el estado de crecimiento de las plantas y ajustando las técnicas de cultivo en consecuencia para garantizar su buen desarrollo. (Fuente: VNA)

Ante las previsiones de que las temperaturas invernales serán más cálidas que la media de muchos años, los productores están ajustando las técnicas de cuidado para reducir el riesgo de una floración anticipada.

El vicepresidente del Comité Popular de la comuna de Chat Binh, Pham Van Sang, señaló que las autoridades locales seguirán acompañando a la población para mantener las zonas de cultivo concentrado, fomentar la aplicación de avances técnicos y diversificar los productos con el fin de mejorar su competitividad.

En la comuna de Gia Lam, el cultivo de melocotoneros comenzó en la década de 1990, en terrenos áridos con suelo mezclado con grava. Desde entonces, se ha desarrollado hasta convertirse en una zona de producción concentrada de 35 hectáreas, en la que participan más de 200 hogares.

Con el propósito de aumentar el valor comercial de sus productos, numerosas familias han desarrollado una línea de melocotoneros injertados de alta gama.

Para ello utilizan más de 1.000 ejemplares de melocotoneros silvestres recolectados en las provincias montañosas del norte del país, que pasan por un proceso de modelado, poda y cuidado de entre dos y tres años.

Pham Van Giang, vicepresidente del Comité Popular de la comuna de Gia Lam, afirmó que las autoridades locales están prestando el máximo apoyo en materia de disponibilidad de terrenos y financiación, además de coordinar cursos de capacitación y transferencia de técnicas para las cooperativas y los productores.

Por su parte, el jefe de la Oficina de Economía de la comuna de Gia Lam, Tran Cao Dat, destacó que controlar de manera proactiva el momento de la floración en función de la evolución del clima es un factor decisivo para la rentabilidad de toda la campaña de producción.

La iniciativa de los productores, junto con las oportunas políticas de apoyo de las autoridades locales, está sentando unas bases sólidas para que Ninh Binh mantenga sus zonas tradicionales de cultivo de flores y plantas ornamentales y garantice el suministro de productos de alta calidad al mercado./.