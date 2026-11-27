Dong Nai, Vietnam (VNA) - Los restos de voluntarios y expertos militares vietnamitas caídos en Camboya fueron repatriados durante una ceremonia celebrada hoy en el puesto fronterizo internacional de Hoa Lu, en la ciudad de Dong Nai.



El acto fue organizado por el Comité Directivo para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires de Dong Nai, en el marco de la primera fase del período XXVI de búsqueda, correspondiente a la temporada seca 2026-2027.



Entre el 22 de agosto y el 26 de noviembre, el Equipo K72 recuperó 117 restos durante sus operaciones en Camboya, pese a las numerosas dificultades afrontadas. De ellos, 107 fueron hallados en la provincia de Kratie y 10 en Kampong Thom. Paralelamente, en territorio vietnamita, el Equipo K76 amplió las zonas de búsqueda y recuperó 115 restos, además de obtener 35 muestras.



Según el teniente coronel Vu Van Tho, jefe del Equipo K72 del Mando Militar de la ciudad de Dong Nai, la mayor aspiración de los oficiales y soldados que participan en la misión es recuperar el mayor número posible de restos para repatriar cuanto antes a los mártires y reunirlos con sus compañeros de armas y familiares.



Entre los restos recuperados, las autoridades lograron identificar al mártir Vuong Dinh Minh, oriundo de la comuna de Nghi Hai, barrrio de Nghi Loc, provincia de Nghe An. Este resultado reviste un significado especial para sus familiares, que durante años han esperado noticias sobre su ser querido.



El traslado de los restos desde Camboya hasta Vietnam fue recibido con muestras de respeto y afecto por representantes de las organizaciones del Partido, las autoridades y la población a lo largo del recorrido. El coronel Bui Van Sy, subjefe político del Mando Militar de Dong Nai, destacó que numerosos ciudadanos, estudiantes, funcionarios, empleados públicos, militares y policías se congregaron a ambos lados de las carreteras con banderas y flores para dar la bienvenida a los mártires. Asimismo, agradeció las muestras de afecto de la población hacia quienes regresan a su lugar de descanso.



Hasta la fecha, el Comité Directivo de Dong Nai ha completado el traslado al Cementerio de los Mártires de todos los restos recuperados tanto en territorio nacional como en Camboya.



Los 232 restos hallados durante esta fase fueron llevados a la Casa de Culto de dicho cementerio, en la comuna de Dong Tam, para su entrega al Departamento municipal del Interior conforme al procedimiento establecido. Las fuerzas participantes ultiman los preparativos para la ceremonia de homenaje e inhumación, prevista para el próximo 5 de diciembre./.

VNA