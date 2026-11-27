Hanoi (VNA) - La Policía de Hanoi aplicará restricciones y prohibiciones temporales a la circulación de vehículos en numerosas vías de la ciudad los días 27 y 28 de noviembre, con el fin de garantizar la seguridad, el orden público y la fluidez del tráfico durante la celebración de cumbres internacionales de alto nivel.



En esos dos días, el Centro Nacional de Convenciones acogerá la XII Cumbre de Cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) y la XI Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS).



Según el plan, entre las 6:00 y las 20:00 horas de ambas jornadas, las fuerzas competentes prohibirán temporalmente la circulación de camiones con un peso bruto de diseño igual o superior a 1,5 toneladas y de vehículos de transporte de pasajeros con capacidad para 16 personas o más. Asimismo, se restringirá la circulación de otros vehículos en determinadas vías.



Entre las vías sujetas a prohibiciones y restricciones temporales figuran Kim Ma, Nguyen Chi Thanh, Tran Duy Hung, Pham Hung (en el tramo comprendido entre Me Tri y la avenida Thang Long), Do Duc Duc, Mieu Dam y la tercera circunvalación elevada (en ambos sentidos, desde Ho Tung Mau hasta el puente Thanh Tri), entre otras.



Estarán exentos de estas medidas los autobuses, los camiones de recogida de residuos, los vehículos de atención de incidencias, los medios con distintivos de protección, los vehículos de las fuerzas policiales y militares y los vehículos prioritarios conforme a la legislación vigente.



Durante el período de regulación del tráfico, el Departamento de Policía de Tránsito de Hanoi establecerá rutas alternativas para desviar la circulación y evitar las zonas sujetas a prohibiciones y restricciones temporales.



Esta unidad insta a los usuarios de las vías públicas a cumplir estrictamente la Ley de Orden y Seguridad del Tráfico Vial, así como las instrucciones de regulación del tráfico impartidas por las fuerzas competentes.



Al encontrarse con vehículos prioritarios que estén cumpliendo misiones y tengan activadas las señales correspondientes, los conductores deberán apartarse rápidamente hacia las vías transversales o intersecciones más cercanas, siguiendo las indicaciones de las fuerzas competentes, para ceder el paso a las comitivas oficiales.



El Departamento municipal de Policía de Tránsito también pide a la población que planifique con antelación sus desplazamientos y coopere con las fuerzas competentes durante el desempeño de sus funciones./.

VNA