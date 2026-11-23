Nueva Delhi (VNA) - Vietnam ha asumido oficialmente la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) para 2027, bajo el lema "Construir juntos una nueva era de resiliencia, innovación y prosperidad compartida".

En este papel, Vietnam no solo acoge a los líderes del bloque, sino que también define la agenda, coordina los debates y fomenta los vínculos necesarios para alcanzar consensos entre las 21 economías miembros. Se trata tanto de una oportunidad como de una gran responsabilidad para Vietnam, en un contexto internacional marcado por numerosas turbulencias.

El doctor Anmol Mukhia, de la Universidad del Sur de Asia de la India, consideró que esta no es la primera vez que Vietnam asume la presidencia de APEC, pero que la edición de 2027 reviste especial importancia, pues se celebra en un contexto de rápidos cambios en la situación regional y mundial, marcado por las tensiones geopolíticas, las interrupciones de las cadenas de suministro, la crisis energética, los conflictos armados y el rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

Todo ello está poniendo a prueba los mecanismos de cooperación multilateral, incluido el APEC, y hace que el papel del país anfitrión cobre aún mayor importancia, reiteró Anmol Mukhia durante una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias en Nueva Delhi.

En 2027, Vietnam presidirá y coordinará las actividades del foro, lo que implica elaborar el programa de trabajo, promover los debates, conciliar intereses y generar consensos entre las 21 economías miembros, comunicó.

En el actual contexto mundial, marcado por cambios rápidos e imprevisibles, esta tarea no será nada sencilla para Vietnam, especialmente porque el APEC reúne a miembros con niveles de desarrollo e intereses muy diversos, comentó.

El doctor Mukhia subrayó que el papel del país anfitrión no consiste en eliminar las diferencias, sino en crear un espacio para que las partes dialoguen, encuentren puntos en común y avancen hacia objetivos de desarrollo compartidos. Vietnam cuenta con condiciones favorables para desempeñar esta función, remarcó.

En primer lugar, se refiere a la experiencia. Vietnam ha asumido la presidencia del APEC en dos ocasiones, en 2006 y 2017, por lo que ha acumulado experiencia en la convocatoria de los líderes, la promoción del diálogo y la construcción de consensos.

Aunque el contexto de 2027 será muy diferente al de años anteriores, Mukhia confió en que, sobre la base de la experiencia acumulada, Vietnam desempeñará con éxito su papel como país anfitrión del APEC el próximo año. Asimismo, consideró que los contenidos de cooperación abarcarán todos los asuntos emergentes de la región y del mundo, al tiempo que permitirán anticiparse a los nuevos desafíos y cuestiones que puedan surgir.

En segundo lugar, es su posición geoeconómica. Vietnam se encuentra en importantes rutas comerciales de Asia-Pacífico y se considera un gran exportador de productos agrícolas como el arroz y el café, argumentó.

En un contexto en el que la seguridad alimentaria y energética, así como la resiliencia de las cadenas de suministro, se han convertido en cuestiones urgentes, Vietnam puede proponer iniciativas de cooperación concretas para mantener la estabilidad de los flujos comerciales regionales, entre otros aspectos, recomendó.

En tercer lugar, en un contexto de rápido avance de la transformación digital, la inteligencia artificial y las tecnologías avanzadas, en el que los semiconductores, el comercio electrónico y las infraestructuras digitales ocupan un lugar cada vez más central y determinan la productividad y la competitividad de las economías, Vietnam, como anfitrión de APEC 2027, puede impulsar los debates sobre estos ámbitos en el marco de la cooperación transfronteriza, especialmente en lo relativo a los mecanismos de gobernanza de datos, sugirió.

Además, el doctor Mukhia dijo que el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y la respuesta al cambio climático deben ocupar un lugar destacado en la agenda de APEC.

Esto se debe a que todos ellos son desafíos transfronterizos que exigen a las economías miembros de APEC compartir información, datos, tecnología y recursos. Si la creación de iniciativas constituye el punto de partida para el país anfitrión, los siguientes pasos consistirán en conectar a las economías miembros y generar consensos para hacer realidad los objetivos establecidos en la agenda.

Para organizar con el éxito el Año del APEC 2027, Mukhia reiteró que el éxito no mide únicamente por la buena celebración de las reuniones, sino debe evaluarse desde dos perspectivas: la capacidad de impulsar una cooperación sustantiva entre los miembros y los beneficios que esta cooperación aporte a la población.

Toda iniciativa de cooperación debe estar orientada, en última instancia, a las personas, afirmó. Asimismo, explicó que el desarrollo económico debe ir acompañado de la creación de empleo, la mejora de la calidad de vida y la ampliación de las oportunidades de desarrollo para la población.

Sobre la base de la experiencia y las ventajas acumuladas, Vietnam puede realizar contribuciones duraderas a la cooperación en el marco de APEC y, al mismo tiempo, reforzar su prestigio nacional en la escena internacional, expresó./.