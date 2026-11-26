Ginebra (VNA) - Vietnam destacó la importancia de fortalecer la cooperación internacional en innovación, propiedad intelectual y desarrollo farmacéutico durante el 13.º Seminario Técnico Conjunto de las organizaciones mundiales de la Salud (OMS), la Propiedad Intelectual (OMPI) y el Comercio (OMC), celebrado el 25 de noviembre en Ginebra, Suiza.



El encuentro reunió a representantes de países y organizaciones internacionales, expertos y empresas de los sectores sanitario, farmacéutico y tecnológico. El embajador Mai Phan Dung, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, participó como ponente y abrió la sesión dedicada a la propiedad intelectual, la innovación y la transferencia tecnológica.



El diplomático señaló que la pandemia de COVID-19 evidenció la necesidad de diversificar las capacidades productivas y reducir la dependencia de determinados centros de suministro. En este sentido, consideró que desarrollar una industria farmacéutica sostenible constituye una prioridad estratégica para proteger la salud pública, reforzar la autonomía y mejorar la respuesta ante emergencias sanitarias.



Según informó, el mercado farmacéutico vietnamita tiene un valor aproximado de 7 mil millones de dólares. Los medicamentos nacionales representan el 60% del volumen utilizado, pero sólo el 46% del valor del mercado. Para 2030, Vietnam aspira a que estos productos cubran el 80% de la demanda y representen el 70% del valor del mercado, además de producir localmente el 20% de las materias primas farmacéuticas necesarias. Para alcanzar estas metas, el país prioriza la investigación y producción de medicamentos, vacunas y tecnologías sanitarias, junto con la inversión y la cooperación entre empresas nacionales y socios internacionales.



Sobre la propiedad intelectual, Mai Phan Dung destacó su papel tanto en la protección de derechos como en el fomento de la innovación, la inversión y la transferencia tecnológica. Mencionó la Resolución No. 57-NQ/TW, la Conclusión No. 51-KL/TW y la Estrategia de Propiedad Intelectual hasta 2030, actualizada en agosto de 2026. Vietnam busca equilibrar los intereses legítimos de los creadores con la protección de la salud pública, de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC (TRIPS) y la Declaración de Doha.



En cuanto a la inteligencia artificial y la transformación digital, señaló que estas tecnologías pueden acelerar la investigación farmacéutica, optimizar la producción y mejorar el control de calidad. Sin embargo, los países en desarrollo aún afrontan limitaciones de infraestructura, datos, recursos humanos y financiación.



Para reducir la brecha tecnológica, Vietnam propuso impulsar las licencias voluntarias, la investigación conjunta y las empresas conjuntas, fortalecer la formación y el dominio tecnológico, y desarrollar redes de producción y cadenas de valor farmacéuticas regionales, especialmente en la ASEAN.



El embajador también pidió a la OMS, la OMPI y la OMC coordinar la asistencia técnica según las necesidades de cada país. Durante el debate, identificó la brecha entre la investigación y la comercialización como uno de los principales obstáculos para la innovación en los países en desarrollo.



Para superarla, propuso estrechar los vínculos entre centros de investigación, empresas y propietarios de tecnologías, así como mejorar el acceso a financiación y asistencia técnica. Asimismo, compartió la experiencia de cooperación entre Vietnam y la OMPI en la creación de unidades especializadas en propiedad intelectual dentro de empresas nacionales.



Al abordar las licencias voluntarias y los mecanismos de flexibilidad del Acuerdo sobre los ADPIC, Mai Phan Dung afirmó que ambas herramientas son complementarias y deben aplicarse según las necesidades sanitarias de cada país.



Advirtió que eliminar las barreras de patentes no garantiza por sí solo el acceso a los conocimientos técnicos necesarios para fabricar vacunas y productos biológicos avanzados, por lo que también es necesario desarrollar capacidades de investigación, formar recursos humanos y cooperar con fabricantes internacionales.



“Lo importante para los países en desarrollo no es sólo el derecho a producir, sino también la capacidad de producir, innovar y suministrar medicamentos a precios asequibles para los pacientes”, enfatizó.



Al concluir la sesión, Andrew Staines, representante de la OMPI, valoró las aportaciones de Vietnam sobre el desarrollo farmacéutico y la construcción de un sistema de propiedad intelectual eficaz y equilibrado. Expresó su disposición a continuar intercambiando experiencias con el país y ampliar la cooperación en esta materia con otras naciones./.

VNA