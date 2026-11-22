Yakarta (VNA) – Los equipos de rescate de Indonesia buscan a 40 personas desaparecidas tras un incendio registrado en una fábrica de productos de confitería y azúcar en el oeste de Yakarta.



Según las autoridades locales de búsqueda y rescate, el fuego se declaró la tarde del 21 de noviembre en la fábrica Fonusa Agung Mulia, situada en el distrito de Serang, a unos 50 kilómetros de Yakarta.



Imágenes difundidas por la televisión durante la noche mostraron las llamas devorando varias partes de las instalaciones y el derrumbe de algunos tramos del techo.



El 22 de noviembre, varios sectores de la fábrica continuaban ardiendo, lo que dificultaba las labores de búsqueda y rescate.



El jefe de las operaciones de rescate, Rizky Dwianto, informó de que, además de las 40 personas desaparecidas, otras cuatro resultaron heridas. Las causas del incendio están siendo investigadas./.

VNA