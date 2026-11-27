Hanoi (VNA)- El primer ministro de Camboya, Hun Manet, llegó hoy a Hanoi para participar en la 12ª Cumbre de Cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV 12) y la 11ª Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS 11).



El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam Ngo Le Van recibió a la delegación de alto nivel de Camboya, encabeza por el primer ministro Hun Manet, en el Aeropuerto Internacional de Noi Bai.



Anteriormente, durante una rueda de prensa la víspera en esta capital sobre esos acontecimientos regionales, la viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam Nguyen Minh Hang informó que la 12.ª Cumbre CLMV se desarrollará bajo el lema “Conectar a Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam: aprovechar el potencial y construir un futuro de prosperidad compartida”, mientras que la 11.ª Cumbre ACMECS tendrá como tema “Impulsar el desarrollo socioeconómico hacia una ACMECS inteligente y sostenible”.



Se trata de las cumbres periódicas de estos dos mecanismos de cooperación, los cuales desempeñan un papel fundamental para la región del Mekong. Estas cumbres se celebran cada dos años.



En particular, por iniciativa de Vietnam, la Cumbre CLMV contará, por primera vez, con la participación de algunos socios para el desarrollo, organizaciones de desarrollo y empresas.



La vicecanciller Nguyen Minh Hang subrayó que todos los países del Mekong conceden gran importancia a estas dos cumbres y albergan altas expectativas respecto a ellas.



Los países miembros esperan que las cumbres permitan consensuar nuevas orientaciones y prioridades de cooperación, generar avances concretos en el funcionamiento de ambos mecanismos, impulsar el desarrollo socioeconómico y contribuir a consolidar la paz, la estabilidad y la prosperidad compartida en toda la subregión, dijo./.

VNA