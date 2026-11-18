Manila (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, propuso que la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) priorice el perfeccionamiento de los marcos jurídicos para construir una ASEAN resiliente y próspera, durante la primera sesión plenaria de la 47ª Asamblea General de la organización, celebrada hoy en Manila.



La sesión, presidida por Faustino “Bojie” G. Dy III, titular de la Cámara de Representantes de Filipinas y presidente de AIPA-47, reunió a representantes de los parlamentos miembros, observadores, invitados y socios de desarrollo. En la ocasión, el Parlamento Nacional de Timor Leste se incorporó oficialmente como miembro de pleno derecho, con lo que AIPA amplió su composición a 11 países, en consonancia con ASEAN.



Los participantes destacaron la importancia de construir una ASEAN pacífica, próspera y centrada en las personas, así como el papel de AIPA en la materialización de la Visión de la Comunidad de ASEAN 2045. También coincidieron en la necesidad de fortalecer el diálogo, la confianza estratégica y el respeto al derecho internacional, preservar la paz y la estabilidad regionales y resolver las controversias por medios pacíficos.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, participa en la primera sesión plenaria de la 47ª Asamblea General de la AIPA. (Foto: VNA)



En particular, subrayaron la importancia de garantizar la libertad de navegación marítima y aérea y acelerar la conclusión de un Código de Conducta en el Mar del Este (COC) eficaz y sustantivo, sobre la base del derecho internacional y de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



En su intervención, el titular del Legislativo afirmó que la población debe ocupar siempre el lugar central en las políticas y decisiones de desarrollo, tanto a nivel nacional como regional. Asimismo, presentó las orientaciones de trabajo de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura, centradas en perfeccionar las instituciones y generar nuevos motores de crecimiento, con el objetivo de convertir al país en una nación desarrollada de altos ingresos para 2045.



El dirigente vietnamita propuso que AIPA concentre sus esfuerzos en tres prioridades: consolidar la paz, la estabilidad y el Estado de derecho; construir un marco jurídico para una ASEAN resiliente y próspera; y situar a las personas en el centro de las decisiones parlamentarias.



En este sentido, instó a los parlamentos miembros a promover el diálogo, la unidad y la solución pacífica de las controversias, conforme al derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la UNCLOS de 1982, así como a trabajar por un COC eficaz y sustantivo.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, interviene en la cita. (Foto: VNA)



Respecto al perfeccionamiento del marco jurídico, destacó la necesidad de armonizar las legislaciones, eliminar barreras comerciales, fortalecer la integración económica y mejorar la conectividad de las cadenas de suministro. También propuso desarrollar normas para nuevos motores de crecimiento, como la economía verde y digital, la gobernanza de la inteligencia artificial, la transición energética justa y la seguridad alimentaria, sin dejar atrás a ningún país.



La tercera prioridad consiste en reforzar la supervisión parlamentaria de los compromisos regionales para que la población y las empresas se beneficien efectivamente de la integración, además de fomentar una mayor participación de las mujeres y los jóvenes en la vida política, la formulación de políticas y el dominio de las tecnologías del futuro.



Al felicitar a Timor Leste por su incorporación como miembro de pleno derecho de AIPA, Tran Thanh Man reafirmó que Vietnam considera a ASEAN una prioridad máxima de su política exterior y está dispuesto a coordinarse estrechamente con los parlamentos miembros y observadores para construir una comunidad inclusiva, sostenible, resiliente y centrada en las personas./.