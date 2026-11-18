Manila (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reunió hoy en Manila con Faustino “Bojie” G. Dy III, titular de la Cámara de Representantes de Filipinas y presidente de la 47.ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47).



El dirigente vietnamita valoró el papel de Filipinas como presidente de la ASEAN y de la AIPA en 2026, así como la contribución de Faustino “Bojie” G. Dy III, y expresó su confianza en que la AIPA-47 concluirá con éxito.



Destacó que la elevación de las relaciones bilaterales entre Vietnam y Filipinas al nivel de Asociación Estratégica Reforzada, durante la visita de Estado a Filipinas del secretario general del Partido y presidente, To Lam, del 31 de mayo al 1 de junio, ha abierto una nueva etapa de cooperación más profunda y sustantiva en diversos ámbitos.



Al señalar que ambas economías tienen un amplio potencial de complementariedad, sobre todo en agricultura, comercio de arroz, ciencia y tecnología, energía y turismo, manifestó su deseo de que la Asamblea Nacional de Vietnam y el Parlamento de Filipinas coordinen estrechamente la supervisión del cumplimiento de los compromisos asumidos por los dirigentes de ambos países.



En materia de cooperación parlamentaria, propuso mantener los intercambios de delegaciones y los contactos de alto nivel, intensificar el intercambio de experiencias legislativas y de supervisión, así como los encuentros entre parlamentarios.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)





También instó a ambas partes a reforzar la coordinación para perfeccionar el entorno jurídico y contribuir a elevar el comercio bilateral a más de 10 mil millones de dólares, sobre una base equilibrada y sostenible.



Además, propuso promover la cooperación en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, energía, infraestructuras, educación, formación de recursos humanos, intercambios entre los pueblos y cooperación entre las localidades de ambos países.



Los dos dirigentes acordaron impulsar la cooperación parlamentaria tanto a través de los canales bilaterales como mediante una estrecha coordinación en los foros interparlamentarios multilaterales.



Intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común y coincidieron en mantener una postura común de la ASEAN sobre el Mar del Este, así como en contribuir de manera activa y responsable a la elaboración de un Código de Conducta en el Mar del Este (COC) eficaz y sustantivo, acorde con el derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982. También acordaron aunar esfuerzos para proteger el medio marino y a los pescadores.



Con motivo de este encuentro, Thanh Man invitó a Faustino “Bojie” G. Dy III a realizar una visita oficial a Vietnam en una fecha conveniente. El presidente de la Cámara de Representantes de Filipinas aceptó gustosamente la invitación./.