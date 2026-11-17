Manila (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y una delegación de alto nivel de ese órgano legislativo llegaron a Manila para iniciar su agenda de participación en la 47.ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47), por invitación de Faustino "Bojie" De Guzman Dy III, presidente de la Cámara de Representantes de Filipinas y de la AIPA-47.



La 47.ª Asamblea General de la AIPA se celebra bajo el lema "Parlamentos que garantizan una ASEAN pacífica, próspera y centrada en las personas". El encuentro reúne a los dirigentes de los órganos legislativos de los países miembros de la ASEAN, representantes de los parlamentos observadores de la AIPA, las secretarías de la AIPA y de la agrupación regional, así como invitados y socios para el desarrollo de la organización.



En el marco de la visita, está previsto que Tran Thanh Man participe e intervenga en la reunión del Comité Ejecutivo de la AIPA, asista a la ceremonia inaugural de la AIPA-47 y pronuncie un importante discurso en la primera sesión plenaria. Asimismo, mantendrá encuentros bilaterales con los jefes de las delegaciones parlamentarias de los países miembros de la AIPA y con representantes de sus socios.



Representantes de la comunidad vietnamita en Filipinas dan la bienvenida al presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man. (Foto: VNA)



Esta es la primera participación de Tran Thanh Man en una Asamblea General de la AIPA desde que asumió la presidencia de la Asamblea Nacional de Vietnam para la XVI Legislatura, correspondiente al mandato 2026-2031.



La presencia del máximo dirigente del órgano legislativo vietnamita al frente de la delegación de alto nivel en la AIPA-47 reafirma el importante papel de la diplomacia parlamentaria en el conjunto de las actividades exteriores de Vietnam, así como el compromiso de la Asamblea Nacional con el fortalecimiento de la cooperación entre los canales parlamentario y gubernamental para impulsar las prioridades de cooperación regional. Estos esfuerzos contribuirán a reforzar la confianza política, consolidar un entorno de paz y estabilidad y generar condiciones favorables para el desarrollo.



Vietnam se incorporó a la AIPA en 1995. Desde entonces, la Asamblea Nacional del país ha desempeñado un papel activo, constructivo y responsable, trabajando junto con los parlamentos de los Estados miembros para consolidar los logros alcanzados, fortalecer la solidaridad y la unidad, profundizar la integración regional y hacer realidad la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045.



Asimismo, Vietnam aboga por ampliar la cooperación con socios externos y promover el papel central de la ASEAN en el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad en la región./.