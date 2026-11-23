Moscú (VNA) - Hanoi y Moscú acordaron profundizar la cooperación interparlamentaria mediante la firma de un Protocolo sobre el desarrollo de los vínculos entre sus órganos legislativos y la adhesión de Hanoi al Movimiento de Parlamentos de las Capitales del grupo BRICS.

En el marco de la visita de trabajo de una delegación de Hanoi a Rusia, Phung Thi Hong Ha, presidenta del Consejo Popular municipal, y Alexey Shaposhnikov, presidente de la Duma de Moscú, firmaron hoy el Protocolo, que establece un mecanismo de intercambio periódico y sustancial en ámbitos como la gestión urbana, la elaboración de políticas y la supervisión de la aplicación de las leyes.

En la misma ocasión, Hong Ha participó en la firma de la Declaración de Adhesión al Movimiento de Parlamentos de las Capitales del grupo BRICS, junto con representantes de órganos legislativos de varias capitales y localidades internacionales.

Al intervenir en el evento, la funcionaria afirmó que la firma del Protocolo y la adhesión al movimiento constituyen hitos importantes para consolidar la amistad tradicional entre ambas capitales y profundizar la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia.

Expresó su confianza en que estos documentos abrirán nuevas oportunidades para que el Consejo Popular de Hanoi intensifique la cooperación con la Duma de Moscú y otros órganos legislativos participantes en el movimiento, mediante el intercambio de experiencias y soluciones en materia de gestión urbana inteligente y desarrollo sostenible.

Según Hong Ha, el valor de los documentos no reside únicamente en los compromisos asumidos, sino también en los resultados concretos derivados de la confianza, la responsabilidad y la voluntad de cooperación de las partes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.

En este sentido, el Consejo Popular de Hanoi espera concretar próximamente los contenidos de cooperación con la Duma de Moscú y participar activamente en las actividades del Movimiento de Parlamentos de las Capitales del grupo BRICS, contribuyendo a profundizar la cooperación bilateral y multilateral.

Por su parte, Alexey Shaposhnikov, también impulsor de la iniciativa del Movimiento de Parlamentos de las Capitales del grupo BRICS, valoró la amistad tradicional entre ambas capitales y expresó su confianza en que los documentos recién firmados permitirán a ambos órganos legislativos convertir rápidamente sus compromisos en iniciativas concretas de cooperación en gestión urbana, transformación digital y desarrollo sostenible./.