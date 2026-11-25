Beijing (VNA) - La presidencia de APEC en 2027 permitirá a Vietnam ampliar su participación en la gobernanza económica de Asia-Pacífico, promover sus prioridades de cooperación y reforzar los vínculos económicos con las demás economías de la región, según un artículo publicado por el portal chino Comnews.cn tras la 33.ª Cumbre del foro, celebrada en Shenzhen, China.



Será la tercera vez que Vietnam asuma este papel, después de las ediciones de 2006, celebrada en Hanoi, y 2017, en Da Nang. La Semana de Líderes Económicos de APEC 2027 está prevista en la isla de Phu Quoc.



Según el artículo, Vietnam ocupa una posición estratégica en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y sigue su propia trayectoria de apertura y desarrollo. En este contexto, acoger APEC en 2027 no solo le brindará la oportunidad de contribuir a definir la agenda de cooperación regional, sino que también dará un nuevo impulso a los vínculos económicos entre China y Vietnam y al crecimiento equilibrado de las economías de Asia-Pacífico.



La organización de APEC 2027 actuará como catalizador del desarrollo integral de Vietnam y de su integración internacional. El país está acelerando tanto la construcción de infraestructuras físicas como el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y de gestión. En Phu Quoc se mejoran las instalaciones para conferencias, las redes de transporte y telecomunicaciones, así como los servicios de alojamiento y recepción de delegaciones internacionales. Estos preparativos contribuirán a elevar la capacidad nacional para organizar grandes eventos diplomáticos, gestionar emergencias y prestar servicios conforme a los estándares internacionales.



Al mismo tiempo, Vietnam aprovechará el foro para ampliar los intercambios económicos y comerciales, mejorar el entorno de inversión y negocios y reafirmar ante la comunidad internacional su compromiso con un crecimiento estable, abierto e inclusivo.



Para las empresas vietnamitas, las reuniones ministeriales, las cumbres empresariales y los foros especializados previstos a lo largo de 2027 ofrecerán oportunidades para ampliar sus contactos internacionales y acceder a las cadenas de suministro regionales. Esto favorecerá su integración en las cadenas de valor y abrirá nuevas posibilidades de comercio, inversión y cooperación industrial, incluidas las destinadas a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).



En el ámbito bilateral, China y Vietnam han acordado coordinar sus esfuerzos después de acoger dos ediciones consecutivas de APEC. Beijing ha expresado su apoyo a Vietnam, y ambas partes prevén intercambiar experiencias organizativas, coordinar sus agendas y mantener la cooperación técnica para garantizar la continuidad de los resultados. Las iniciativas promovidas durante la presidencia china de 2026, especialmente en materia de apertura económica, comercio, conectividad, economía digital y desarrollo verde, podrán ampliarse y consolidarse bajo la presidencia vietnamita en 2027.



El artículo destaca que, como socios de cooperación estratégica integral, China y Vietnam comparten intereses en el ámbito regional. La experiencia china en la organización de grandes eventos internacionales y la gestión de asuntos económico-comerciales puede servir de referencia práctica para Vietnam. A su vez, las propuestas vietnamitas, desde la perspectiva de la ASEAN, enriquecerán la agenda de APEC e incorporarán las aspiraciones de desarrollo del Sudeste Asiático.



Ante un panorama económico y comercial mundial cada vez más complejo, las economías de Asia-Pacífico mantienen su compromiso con la liberalización y facilitación del comercio y la inversión. En sus preparativos para 2027, Vietnam prestará atención al crecimiento inclusivo, la innovación, la estabilidad de las cadenas de suministro y producción, la transición verde y la mejora de las condiciones de vida, teniendo en cuenta las necesidades tanto de las economías desarrolladas como de las emergentes.



El artículo concluye que, de Shenzhen a Phu Quoc, la presidencia de APEC se transmitirá sin interrupciones. La continuidad entre ambas ediciones abre nuevas perspectivas para profundizar los vínculos entre China y Vietnam y estrechar la conexión entre la ASEAN y el conjunto de Asia-Pacífico./.

VNA