Hanoi (VNA) - Vietnam cuenta con un entorno de inversión seguro y las reformas de los últimos años han facilitado las operaciones de las empresas extranjeras, afirmó Lang Yiding, representante de la empresa Fujia Ningbo, de la provincia china de Zhejiang, que mantiene un proyecto en Vietnam con más de 3.000 empleados.



En una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en China, el empresario expresó su confianza en las perspectivas económicas de Vietnam y su expectativa de que el país aproveche la oportunidad de acoger el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2027 para ampliar la apertura, atraer inversiones y desarrollar nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial (IA).



Lang Yiding destacó que la seguridad es un factor fundamental para los inversores extranjeros. Asimismo, señaló que las reformas impulsadas por el Gobierno vietnamita en los últimos dos años han facilitado las actividades de producción y negocios, y los procedimientos de aprobación de los proyectos son ahora más ágiles que antes.



No obstante, consideró necesario seguir mejorando la rapidez y eficiencia del despacho aduanero, acortar los plazos de aprobación de determinados expedientes y garantizar un suministro energético estable. Estos factores inciden directamente en la eficiencia operativa y los planes de expansión de las empresas.



En cuanto a las nuevas áreas de cooperación, indicó que los principales accionistas de su empresa y sus socios están interesados en contribuir al desarrollo de infraestructuras para la IA en Vietnam, incluidos centros de computación especializados. También valoró positivamente la promulgación de una nueva ley sobre inversión extranjera, al considerar que refuerza la confianza del sector empresarial.



Lang Yiding señaló que la celebración de APEC 2027 atraerá la atención de empresas e inversores internacionales hacia Vietnam. Como país anfitrión, Vietnam tendrá la oportunidad de promover su imagen y potencial económico, así como de impulsar políticas más abiertas y favorables a la inversión.



Según el empresario, el mundo atraviesa una nueva ola de desarrollo de la IA, considerada uno de los motores de la Cuarta Revolución Industrial. En este contexto, las infraestructuras desempeñan un papel decisivo para que los países aprovechen las oportunidades tecnológicas.



Por ello, manifestó su deseo de que Vietnam se adelante a esta tendencia mediante el desarrollo de infraestructuras para la IA y la creación de condiciones para que las empresas privadas participen en este proceso. También propuso revisar los precios de la electricidad para facilitar la expansión de las inversiones productivas, especialmente en IA y centros de datos.



Lang Yiding afirmó que su empresa está dispuesta a contribuir al desarrollo de infraestructuras de IA en Vietnam, con el fin de impulsar la innovación tecnológica y ampliar la cooperación económica entre ambos países.



A su juicio, APEC 2027 no solo permitirá a Vietnam proyectar su imagen y potencial ante la comunidad internacional, sino que también podrá generar un nuevo impulso para atraer recursos extranjeros y ampliar la cooperación en sectores tecnológicos emergentes./.

VNA