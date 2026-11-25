Hanoi (VNA) - El Ministerio de Salud de Vietnam ha informado sobre la aparición de una nueva variante del virus SARS-CoV-2 y ha instado a la población a adoptar medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19.



Según la Cartera, el pasado 19 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una evaluación preliminar de riesgos de la variante SARS-CoV-2 PJ.2.1, que ha sido incluida en la categoría de variantes bajo seguimiento.



De acuerdo con la OMS, la proporción de esta variante entre las muestras secuenciadas y notificadas muestra una tendencia al alza en algunos países. Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas que confirmen que provoque una enfermedad más grave o que tenga una mayor capacidad de transmisión entre personas.



Sobre la base de las evidencias disponibles, la OMS considera que el riesgo adicional para la salud pública mundial asociado a la variante PJ.2.1 es bajo, aunque con un nivel de confianza también bajo.



Ante esta situación, el Departamento de Medicina Preventiva del Ministerio de Salud insta a la población a mantener las medidas de prevención sin alarmarse. Los cambios meteorológicos y el aumento de los desplazamientos y reuniones durante el invierno, la primavera y las fiestas de fin de año y del Año Nuevo Lunar pueden favorecer la transmisión de enfermedades respiratorias, incluido el COVID-19.



Las personas mayores, los pacientes con enfermedades crónicas, las embarazadas y quienes tienen el sistema inmunitario debilitado deben extremar las precauciones y buscar atención médica ante cualquier síntoma.



Las autoridades recomiendan usar mascarilla en centros sanitarios, el transporte público y espacios concurridos o mal ventilados, lavarse las manos con frecuencia y mantener los espacios bien ventilados. Quienes presenten síntomas respiratorios también deben llevar mascarilla y limitar el contacto con otras personas.



Ante síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, secreción nasal o cansancio, se aconseja consultar a un profesional sanitario y evitar la automedicación. Si aparecen dificultades respiratorias, dolor torácico persistente o alteraciones de la conciencia, es necesario acudir inmediatamente a un centro médico.



La inclusión de PJ.2.1 en la lista de variantes bajo seguimiento de la OMS responde a las labores habituales de vigilancia epidemiológica y no implica que se haya demostrado que provoque una enfermedad más grave./.

VNA