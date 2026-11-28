Hanoi (VNA) - Hanoi está renovando sus mecanismos de protección social y situando a la familia y la comunidad como pilares fundamentales para ayudar a las personas con discapacidad, trastornos mentales y otros grupos vulnerables a mejorar su autonomía y calidad de vida, al tiempo que reduce la carga que soportan sus familias.

En el ámbito de la atención primaria de salud, la ciudad está desplegando de manera coordinada modelos comunitarios de rehabilitación e intervención temprana.

Un ejemplo es la comuna de Xuan Mai, donde residen unas 1.742 personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. Desde la puesta en marcha del modelo en julio de 2026, hace casi cuatro meses, más de 500 personas han recibido consultas y evaluaciones para detectar posibles problemas de salud.

Entre ellas figura Tran Thi Quyen, residente de la aldea de Tri Thuy, quien sufrió una hemorragia cerebral hace más de tres años que le provocó una hemiplejia. Gracias a su constancia en los ejercicios de rehabilitación en el puesto de salud comunal, actualmente ya puede desplazarse en bicicleta por sus propios medios para acudir diariamente a las sesiones.

En el barrio de Tay Mo, las autoridades locales firmaron un acuerdo de cooperación profesional con el Hospital de Rehabilitación de Hanoi y crearon un equipo de voluntarios para prestar asistencia a 296 personas que necesitan servicios de rehabilitación, de un total de 2.756 personas con discapacidad.

Por su parte, en la comuna de Phuc Thinh, pese a contar con cinco puntos de atención sanitaria dispersos, el puesto de salud local evaluó a 166 personas y elaboró expedientes de rehabilitación para 30 casos durante septiembre y octubre de 2026. Alrededor del 80% de estos últimos registraron una evolución favorable.

Además de ofrecer orientación directa y vídeos con ejercicios para realizar en casa, el personal sanitario asesora sobre la derivación oportuna a centros de nivel superior de los pacientes cuyos casos superan la capacidad profesional del establecimiento.

Paralelamente, Hanoi está estandarizando la atención a las personas con trastornos mentales e intensificando el uso de tecnologías digitales. En el Centro N.º 1 de Atención y Rehabilitación para Personas con Trastornos Mentales de Hanoi, situado en la comuna de Quang Oai, el modelo de “Complejo de atención y rehabilitación para personas con trastornos mentales” atiende actualmente a más de 800 pacientes. La institución aplica herramientas digitales al seguimiento de los tratamientos, la nutrición y la seguridad alimentaria.

Asimismo, el centro elabora materiales educativos y vídeos de orientación para ayudar a las familias a mejorar sus conocimientos y habilidades en el cuidado de los pacientes cuando regresan a sus hogares.

Según Dinh Hong Phong, subdirector del Departamento de Salud de Hanoi, la ciudad presta especial atención a garantizar la continuidad asistencial, la intervención temprana y la atención integral a las personas con discapacidad, los adultos mayores y otros grupos vulnerables en sus propias comunidades. Para ello, refuerza la coordinación entre los distintos niveles del sistema sanitario y las fuerzas locales.

Con el objetivo de establecer una base sostenible para la protección social, Hanoi se ha fijado, de acuerdo con el Plan N.º 418/KH-UBND, del 26 de octubre de 2026, la meta de que para 2030 el 100% de las personas en situación de vulnerabilidad cuenten con expedientes digitales de protección social que abarquen todo su ciclo de vida y estén conectados con la Base de Datos Nacional de Población./.