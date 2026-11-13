Vietnam impulsa la detección precoz de enfermedades oculares

Da Nang, Vietnam (VNA)-La Conferencia de Oftalmología de Vietnam 2026 (VOS 2026) se inauguró hoy en el Centro Internacional de Convenciones Ariyana, en la ciudad de Da Nang.

Al intervenir en la apertura, la profesora y doctora Ton Thi Kim Thanh, presidenta de la Asociación de Oftalmología de Vietnam, señaló que las cerca de 300 ponencias científicas que se presentan en la conferencia recogen los resultados de años de investigación de médicos y especialistas en el campo.

Expresó su esperanza de que el evento permita poner de relieve los avances en investigación, formación y práctica clínica, al tiempo que brinde a los delegados la oportunidad de intercambiar experiencias y aplicar los resultados de las investigaciones al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades oculares, con el fin de mejorar la atención a los pacientes.

Por su parte, el viceministro permanente de Salud de Vietnam, Vu Manh Ha, señaló que las técnicas, tecnologías y métodos de tratamiento en oftalmología están evolucionando rápidamente, mientras que los pacientes prestan cada vez más atención a la recuperación de la visión y a la calidad de vida tras el tratamiento.

El funcionario instó a la Asociación de Oftalmología de Vietnam a coordinarse con los principales hospitales especializados para asesorar al Ministerio de Salud y al Gobierno en materia de prevención y lucha contra la ceguera.

Asimismo, enfatizó en la necesidad de que el sector de la oftalmología debe intensificar la detección, la gestión y el tratamiento de los errores de refracción, especialmente entre los niños en edad escolar; continuar considerando la cirugía de cataratas como una de las medidas prioritarias y facilitar el acceso de la población a servicios de atención oftalmológica seguros y de calidad.

Mientras tanto, Nguyen Thi Anh Thi, vicepresidenta del Comité Popular de Da Nang, informó que el sector de atención oftalmológica de la ciudad ha organizado programas de detección y ha ofrecido cirugías oculares gratuitas a personas de escasos recursos, centrándose en el control de la miopía entre los escolares y en la atención para las personas mayores.

La urbe espera seguir recibiendo apoyo técnico del Ministerio de Salud, la Asociación de Oftalmología de Vietnam y expertos para mejorar la capacidad de atención oftalmológica a la población municipal y regional, expresó.

Las prioridades planteadas en la conferencia del 13 al 15 del presente mes, desde la detección precoz de las enfermedades oculares hasta la ampliación del acceso a los tratamientos, están en consonancia con la orientación de fortalecer la prevención proactiva establecida en la Resolución número 72-NQ/TW, del 9 de septiembre de 2025, del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, sobre la protección, el cuidado y la mejora de la salud de la población.

La resolución destaca la importancia de realizar pruebas de detección de enfermedades comunes adaptadas a cada grupo de edad y mejorar el acceso a servicios sanitarios de calidad.

De acuerdo con el Comité Organizador, el programa de VOS 2026 incluye 348 ponencias científicas en 18 áreas y seis cursos de formación especializada, que actualizan los conocimientos sobre los avances en cirugía de cataratas, tratamiento de enfermedades de la retina y el glaucoma, así como en atención oftalmológica infantil.

En el mismo día, se llevó a cabo también la 12.ª Reunión del Grupo de Investigación sobre Inflamación Ocular de Indochina, la cual cuenta con 36 informes centrados en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades inflamatorias oculares, así como en el intercambio de experiencias sobre el manejo de casos complejos./.