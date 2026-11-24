Hanoi (VNA) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un artículo, en el que destaca una de las lecciones más importantes de una iniciativa pionera que ha situado a Vietnam, junto con Canadá, entre los primeros países en poner a prueba indicadores en consonancia con el marco operativo de la OMS para desarrollar sistemas de salud resilientes al cambio climático y con bajas emisiones de carbono.



Titulado “Vietnam contribuye a configurar un marco mundial para sistemas de salud resilientes al cambio climático y con bajas emisiones de carbono”, el artículo señala que, en un centro sanitario de la provincia montañosa de Dien Bien, en el norte de Vietnam, el personal se prepara periódicamente para hacer frente a inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra, lluvias extremas y la contaminación del agua potable tras los desastres naturales. Se han establecido planes de emergencia, reforzado las infraestructuras y capacitado al personal sanitario para comprender los riesgos que los fenómenos meteorológicos extremos pueden representar para los servicios de salud.



Sin embargo, muchas de estas actividades no estaban documentadas ni siquiera eran reconocidas como medidas de adaptación al cambio climático y protección de la salud, señala el artículo.



La iniciativa tiene como objetivo ayudar a evaluar cómo los países pueden medir sus avances, identificar deficiencias y acelerar las medidas de respuesta.



Según la OMS, el cambio climático ya está afectando a la salud, las infraestructuras sanitarias y la prestación de servicios en todo el mundo. A medida que los países trabajan para fortalecer su resiliencia y reducir las emisiones, necesitan herramientas prácticas que les permitan evaluar los avances e identificar las prioridades de actuación. El marco de indicadores de la OMS fue elaborado para responder a esta necesidad.



Al explicar por qué Vietnam fue seleccionado, la OMS señaló que esta decisión refleja tanto la vulnerabilidad del país ante el cambio climático como su papel de liderazgo en el ámbito de la salud y el clima. El país ha establecido una sólida base política mediante iniciativas como el Plan de Acción del sector sanitario frente al cambio climático para el período 2019-2030, la Estrategia nacional sobre el cambio climático y su compromiso de alcanzar las emisiones netas cero para 2050. El Ministerio de Salud también ha trabajado activamente con sus socios para reforzar la resiliencia climática en todo el sector sanitario.



El proyecto piloto brindó la oportunidad no solo de evaluar los avances de Vietnam, sino también de comprobar la eficacia del propio marco en condiciones reales antes de su aplicación a escala mundial.



La evaluación abarcó 20 indicadores relacionados con la resiliencia climática y la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre la base de revisiones de políticas, encuestas provinciales, consultas con expertos y visitas de campo en Dien Bien, Can Tho y Gia Lai.



Los resultados pusieron de manifiesto tanto avances alentadores como importantes oportunidades de mejora.



La representante de la OMS en Vietnam, la doctora Angela Pratt, afirmó: “Lo que más nos impresionó no fue solo lo que permitió medir el proyecto piloto, sino también lo que puso de manifiesto. En todo Vietnam, numerosas actividades ya contribuían a desarrollar servicios sanitarios más resilientes al cambio climático, pero a menudo no eran reconocidas ni se les hacía un seguimiento sistemático.



Este proyecto piloto demostró que medir los avances no se limita a garantizar la rendición de cuentas. Se trata de visibilizar los esfuerzos existentes, identificar oportunidades para intensificar las acciones y ayudar a los países a adoptar medidas más eficaces basadas en evidencias.



Al contribuir a poner a prueba estos indicadores, Vietnam está realizando una importante aportación al conocimiento mundial sobre cómo los países pueden pasar de los compromisos a la acción, utilizando evidencias para construir sistemas de salud mejor preparados frente al cambio climático y más sostenibles desde el punto de vista medioambiental”.



El proyecto piloto se llevó a cabo mediante una estrecha colaboración entre la Administración de Prevención de Enfermedades de Vietnam (VADP), la OMS, las autoridades provinciales, instituciones académicas y socios para el desarrollo. Asimismo, contribuye a las actividades de la Alianza para la Acción Transformadora sobre el Clima y la Salud (ATACH), de la que Vietnam es miembro.



El proyecto contó con el apoyo de la alianza entre Prudence Foundation y WHO Foundation, que impulsa la labor de la OMS en materia de resiliencia climática y sanitaria en Vietnam./.





VNA