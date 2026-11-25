Ninh Binh, Vietnam (VNA) - Un proyecto de cooperación entre Vietnam y Corea del Sur ha permitido restaurar y plantar 250 hectáreas de bosques de manglares y construir una obra rompeolas de 4,5 kilómetros de longitud, contribuyendo a proteger más de 1.000 hectáreas de bosques costeros en el delta del río Rojo y promover medios de vida sostenibles para las comunidades locales.



El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, en coordinación con el Comité Popular de la provincia de Ninh Binh y el Servicio Forestal de Corea del Sur (KFS), celebró hoy en la localidad una conferencia de balance y entrega de los resultados del proyecto “Restauración y gestión sostenible de los bosques de manglares en la región del delta del río Rojo”, financiado mediante ayuda no reembolsable del Gobierno surcoreano.



Según la Junta de Gestión de Proyectos Forestales, dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, el proyecto completó la plantación de 170 hectáreas nuevas y la restauración y replantación complementaria de otras 80 hectáreas de manglares, cumpliendo los objetivos aprobados. Asimismo, desde 2024 se puso a disposición de la localidad un vivero de manglares de tres hectáreas, que contribuye a garantizar el suministro autónomo de plántulas para la recuperación forestal.



De especial importancia es la construcción de una estructura rompeolas de pared blanda de 4,5 kilómetros en la zona costera de la comuna de Nghia Lam, la cual a ayuda a disipar la energía del oleaje, limitar la erosión, favorecer la sedimentación y crear condiciones propicias para la regeneración natural. Además, contribuye a proteger más de 1.000 hectáreas de bosques existentes y facilita la ampliación de las áreas de nueva plantación.



El proyecto también apoyó la elaboración de un plan de gestión forestal sostenible para el Parque Nacional de Xuan Thuy, que abarca más de 1.000 hectáreas de manglares, y suministró equipos de posicionamiento, ordenadores y drones para el monitoreo y seguimiento de la evolución de los bosques.



Paralelamente a las labores de conservación, se desarrollaron modelos de medios de vida destinados a aumentar los ingresos de la población. El modelo de producción de miel de manglar recibió equipos para el procesamiento, la conservación y el envasado, además de capacitación en técnicas apícolas.



Por su parte, el modelo de acuicultura extensiva sostenible bajo el dosel forestal, centrado en la cría de cangrejo de mar y pez gobio (Bostrychus sinensis), se implementó en una superficie de 10 hectáreas.



Tran Anh Dung, vicepresidente del Comité Popular de Ninh Binh, señaló que la provincia cuenta con unos 90 kilómetros de litoral y un ecosistema de manglares, estuarios y humedales de gran valor ecológico. Los resultados del proyecto contribuyen a reforzar la protección costera, mitigar los efectos de los desastres naturales y mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático.



No obstante, la gestión forestal sigue afrontando dificultades debido a las condiciones meteorológicas, las mareas y la variabilidad de los factores naturales. Por ello, la entrega del proyecto no solo marca el final de la fase de inversión, sino que también abre una nueva etapa de gestión, mantenimiento y aprovechamiento eficaz y duradero de las obras y los activos transferidos.



El representante del KFS, Lee Yong-gu, destacó que los resultados alcanzados tienen un significado práctico para la restauración de los manglares en Vietnam. Las técnicas modernas de forestación aplicadas han permitido mejorar la tasa de supervivencia y el crecimiento de los árboles en condiciones ambientales adversas.



El KFS reafirmó su compromiso de continuar compartiendo experiencias y colaborando con Vietnam en este ámbito.



Ejecutado durante el período 2021-2026, el proyecto contó con una inversión total de 5,23 millones de dólares, de los cuales 4,47 millones correspondieron a ayuda no reembolsable del Gobierno de Corea del Sur y el resto a fondos de contrapartida de Vietnam.



Los resultados de esta cooperación sientan las bases para combinar la conservación de la naturaleza, el desarrollo de medios de vida y el fortalecimiento de las capacidades de gestión de los bosques costeros./.

VNA