Hanoi (VNA) - El Departamento de Meteorología e Hidrología, adscrito al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, mantuvo una reunión técnica con una delegación de alto nivel del Ministerio de Recursos Hídricos de China, encabezada por el viceministro Liu Dongshun, con motivo de su participación en la segunda Conferencia Ministerial sobre Recursos Hídricos del Mekong-Lancang.



Durante el encuentro, efectuado la víspera, ambas partes evaluaron los resultados del intercambio de datos hidrológicos durante la temporada de crecidas, compartieron experiencias sobre tecnologías avanzadas de predicción y firmaron el acta de la reunión relativa al mecanismo de suministro de información de emergencia sobre los ríos transfronterizos.



El subdirector en funciones del Departamento de Meteorología e Hidrología, Hoang Duc Cuong, destacó que Vietnam y China comparten importantes cuencas fluviales transfronterizas, como la del río Rojo (Yuan Jiang) y la de los ríos Bang Giang-Ky Cung (Zuo Jiang).



En un contexto en el que el cambio climático presenta una evolución cada vez más compleja, el mantenimiento del intercambio de información hidrológica conforme al Memorando de Entendimiento sobre Cooperación (MoU), firmado en diciembre de 2023, ha contribuido a proteger la vida y los bienes de los habitantes de las zonas fronterizas de ambos países, señaló.



Por su parte, Liu Dongshun afirmó que el intercambio de información hidrológica constituye uno de los ámbitos de cooperación más antiguos entre ambos países y ha generado resultados concretos.



Agradeció a Vietnam su oportuna asistencia en las labores de prevención y control de inundaciones, especialmente a finales de agosto de 2026, cuando se produjeron importantes crecidas en la cuenca del río Zuo Jiang debido al impacto del tifón Narra.



A petición de China, Vietnam activó el mecanismo de respuesta de emergencia y duplicó la frecuencia de suministro de datos hidrológicos aguas arriba, de cuatro a ocho veces al día. Esta medida permitió a la parte china mejorar su capacidad de predicción y adoptar medidas preventivas ante las inundaciones.



Durante la reunión técnica, ambas partes revisaron la implementación del Memorando de Entendimiento de 2023 y del Plan de Ejecución de 2024. Durante la temporada anual de crecidas, comprendida entre el 15 de mayo y el 31 de octubre, los dos países mantienen el intercambio de datos cuatro veces al día en las estaciones designadas, frecuencia que aumenta a ocho veces diarias cuando se producen inundaciones de especial magnitud.



Además del sistema de servidores FTP, ambas partes utilizan canales de comunicación rápida, como WeChat y Zalo, para verificar los datos cuando se registran condiciones meteorológicas anómalas.



Representantes vietnamitas señalaron que la mayoría de los equipos de medición de precipitaciones y niveles de agua ya están automatizados y transmiten datos mediante satélites y redes de telecomunicaciones móviles. Vietnam también está ejecutando un plan para construir 37 nuevas estaciones hidrológicas en cuencas fluviales transfronterizas durante el período 2021-2030, con lo que el número total aumentará de 109 a 146.



Debido a la accidentada orografía montañosa, el tiempo de propagación de las crecidas desde las zonas fronterizas es de apenas entre dos y seis horas. Por ello, Vietnam propuso intensificar el intercambio de experiencias sobre la protección de los equipos de observación frente a los desastres naturales, la aplicación de tecnologías de medición de caudales sin contacto y la investigación científica conjunta.



Actualmente, los modelos hidrológicos avanzados, combinados con la tecnología de sistemas de información geográfica (SIG), permiten a Vietnam emitir alertas sobre grandes inundaciones con una antelación media de entre dos y tres días.



La parte china manifestó su disposición a cooperar con Vietnam en la aplicación de tecnologías de medición de la velocidad de las corrientes mediante radar.



Compartió su experiencia en la construcción de un sistema de defensa de tres niveles, que integra satélites meteorológicos, radares de medición de precipitaciones, redes de estaciones de observación terrestre y modelos hidrodinámicos que incorporan inteligencia artificial (IA).



En esta ocasión, la subdirectora del Departamento de Meteorología e Hidrología de Vietnam, Dang Thanh Mai, y el subdirector de la Comisión de Recursos Hídricos del río Zhujiang, He Lijing, firmaron el acta de la reunión relativa al mecanismo de suministro de información de emergencia.



Ambas partes acordaron las condiciones para activar el mecanismo en dos puntos estratégicos: la estación de Lao Cai (Vietnam), con un umbral de caudal de 4.000 metros cúbicos por segundo, y la estación de Ping'er (China), con un umbral de 2.500 metros cúbicos por segundo. Una vez activado el mecanismo, la información se intercambiará cada hora./.

VNA