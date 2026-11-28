Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió hoy en Hanoi al primer ministro de Camboya, Hun Manet, quien se encuentra en este país para participar en la XII Cumbre de Cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) y la XI Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS).



El máximo dirigente vietnamita dio la bienvenida a Hun Manet y valoró los importantes logros alcanzados por Camboya en el proceso de construcción y desarrollo nacional, así como la exitosa celebración de la XX Cumbre de la Francofonía en Phnom Penh. Por su parte, Hun Manet felicitó a Vietnam por sus logros y expresó su confianza en que el país seguirá alcanzando sus objetivos estratégicos de desarrollo.



El secretario general y presidente To Lam afirmó que Vietnam concede gran importancia y prioridad a consolidar la buena vecindad, la amistad tradicional y la cooperación integral y sostenible a largo plazo con Camboya. Subrayó que la solidaridad, los estrechos vínculos y la ayuda mutua entre ambos pueblos a lo largo de la historia constituyen una valiosa base para las relaciones actuales. A su vez, Hun Manet agradeció el apoyo y la ayuda de Vietnam y reafirmó que el Gobierno camboyano considera la amistad con Vietnam un patrimonio valioso de ambos pueblos.



Ambas partes expresaron satisfacción por los avances de la cooperación bilateral y acordaron mantener los intercambios de delegaciones y contactos de alto nivel por todos los canales para consolidar la confianza política. También destacaron los esfuerzos de ambos Gobiernos por aplicar los acuerdos alcanzados por los dirigentes de los dos Partidos y países y fortalecer los mecanismos de cooperación.



Los dos dirigentes acordaron seguir promoviendo la cooperación en defensa y seguridad, así como construir una frontera que sea un puente de amistad, cooperación y desarrollo. En el ámbito económico, subrayaron la necesidad de mejorar la conectividad de infraestructuras y elevar la autonomía, competitividad y complementariedad de ambas economías, con el objetivo de alcanzar pronto un comercio bilateral de 20 mil millones de dólares al año.



Con vistas al 60 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas, el 24 de junio de 2027, ambas partes acordaron considerar 2027 como el “Año de la Amistad Vietnam-Camboya”, ocasión para revisar los logros de los vínculos bilaterales, reafirmar sus valores sostenibles y sentar las bases para una nueva etapa de desarrollo. Asimismo, intensificarán la divulgación y educación sobre la historia de las relaciones entre ambos pueblos, especialmente entre las generaciones jóvenes.



En esta ocasión, el líder vietnamita transmitió sus saludos y deseos de buena salud al rey Norodom Sihamoni, a la reina madre Norodom Monineath Sihanouk, al presidente del Partido Popular de Camboya y del Senado, Hun Sen, y a otros dirigentes camboyanos, y expresó su deseo de que la amistad tradicional, la solidaridad y los estrechos vínculos entre ambos Partidos, Estados y pueblos sigan consolidándose y desarrollándose./.

VNA