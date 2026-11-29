Vientiane (VNA) – Vietnam y Laos continúan reforzando la cooperación en materia de seguridad, formación de cuadros y trabajo partidista y político, con el objetivo de consolidar el pilar de cooperación en seguridad y profundizar la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre ambos países.

Durante una visita de trabajo a Laos del 27 al 28 de noviembre, una delegación de alto nivel del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, encabezada por su viceministro, el coronel general Le Quoc Hung, realizó visitas de cortesía a dirigentes del Ministerio de Seguridad Pública de Laos, copresidió un seminario científico internacional y sostuvo conversaciones sobre el trabajo partidista y político y la formación de cuadros.

En los encuentros, ambas partes valoraron los resultados de la coordinación en la lucha contra la delincuencia, el mantenimiento de la estabilidad política y el orden y la seguridad sociales, así como en la formación y el fortalecimiento de las fuerzas policiales.

Le Quoc Hung propuso intensificar la coordinación entre las unidades de seguridad y policía de ambos países, adecuar la formación de cuadros a las necesidades prácticas, intercambiar profesores y expertos y organizar cursos de capacitación especializados.

Asimismo, pidió apoyo para la enseñanza del idioma lao a los oficiales y soldados de la policía vietnamita, especialmente a los destinados en las comunas fronterizas con Laos.

Entre enero y noviembre de 2026, ambas partes coordinaron la desarticulación de 172 casos relacionados con delitos de telecomunicaciones y apuestas en línea, detuvieron a 11.056 personas de 31 nacionalidades, entre ellas 2.276 mujeres, e incautaron numerosos objetos y pruebas. Además, deportaron a sus países de origen a 10.383 infractores.

El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam también contribuyó a mejorar la formación de 365 oficiales de la Policía de Laos, incluidas 116 mujeres, y organizó cursos de capacitación sobre trabajo político, ciencia y estrategia.

A su vez, la parte laosiana propuso que Vietnam continúe ofreciendo becas y apoyo a la formación de sus fuerzas policiales, especialmente a nivel comunal, además de contribuir al desarrollo de programas de formación en tecnologías de la información y doctorado, e intercambiar experiencias en materia de organización institucional y garantía de la calidad educativa.

Ambos ministerios organizaron también un seminario científico internacional sobre la cooperación en la formación de dirigentes y mandos, así como en el trabajo partidista y político, con la participación de cerca de 200 delegados y la presentación de 10 ponencias.

Durante el encuentro, los delegados propusieron pasar de actividades aisladas a programas de cooperación a largo plazo, vincular la formación con las necesidades prácticas de garantía de la seguridad y el orden, e intensificar la investigación científica y el intercambio teórico.

Con motivo de esta visita, el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam entregó 20 ordenadores portátiles al Departamento General de Política del Ministerio de Seguridad Pública de Laos, contribuyendo a promover la cooperación entre las fuerzas de ambos países./.