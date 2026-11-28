Hanoi, 28 nov (VNA) – El primer ministro de Laos, Saleumxay Kommasith, destacó la importancia de la diplomacia entre pueblos para fortalecer la amistad especial entre Laos y Vietnam, al considerarla un puente esencial para promover el entendimiento mutuo y estrechar los lazos entre los ciudadanos de ambos países.



El jefe del Gobierno laosiano, quien se encuentra en Vietnam para participar en la 12.ª Cumbre Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) y la 11.ª Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), hizo estas declaraciones durante un encuentro celebrado hoy en Hanoi con una delegación de la Asociación de Amistad Vietnam-Laos, encabezada por Nguyen Dac Vinh, jefe de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Nacional y presidente de dicha asociación.



Saleumxay Kommasith expresó su satisfacción por reunirse con Nguyen Dac Vinh y los miembros de la asociación durante su primera visita oficial a Vietnam en calidad de primer ministro de Laos.



Al informar al jefe del Gobierno laosiano sobre las actividades de la asociación, Nguyen Dac Vinh reafirmó que la amistad especial entre Vietnam y Laos constituye un patrimonio estratégico de incalculable valor que ambos países comparten.



En los últimos años, las asociaciones de amistad Vietnam-Laos y Laos-Vietnam han mantenido una estrecha colaboración en la organización de diversas actividades de intercambio entre los pueblos, entre ellas encuentros culturales, reuniones con antiguos soldados voluntarios y expertos vietnamitas que prestaron servicio en Laos, intercambios budistas y campañas de recaudación de fondos para contribuir a la construcción de una pagoda en la provincia de Xiangkhouang, en el noreste de Laos.



Asimismo, ambas asociaciones han organizado visitas de estudiantes laosianos a un lugar histórico vinculado a la princesa Nhoi Hoa, situado en el complejo de los templos Thai Son Superior (Thuong) e Inferior (Ha), en la provincia vietnamita de Ninh Binh. También han mantenido un programa de apoyo mediante el cual familias vietnamitas acogen y ayudan a estudiantes laosianos que cursan sus estudios en Vietnam. Además, ambas entidades preparan activamente diversas actividades conmemorativas del 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Laos (5 de septiembre de 1962-2027) y del 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países (18 de julio de 1977-2027).



El primer ministro laosiano elogió a Nguyen Dac Vinh y a las dos asociaciones de amistad por sus importantes contribuciones al fortalecimiento de la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre Vietnam y Laos.



Asimismo, puso de relieve el papel fundamental de la diplomacia entre pueblos como puente para fomentar el entendimiento mutuo y estrechar los vínculos entre las poblaciones de ambos países, tanto a nivel local como central.



Ante las importantes efemérides previstas para 2027, Saleumxay Kommasith instó a ambas asociaciones a intensificar las actividades de divulgación y sensibilización, especialmente entre las generaciones jóvenes, para que conozcan mejor la historia y el carácter especial de las relaciones entre Vietnam y Laos.



Por último, aseguró que el Gobierno laosiano continuará respaldando a ambas asociaciones de amistad y creando condiciones favorables para el desarrollo eficaz de sus actividades, contribuyendo así a profundizar aún más las relaciones bilaterales./.

VNA