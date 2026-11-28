Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reunió el 27 de noviembre con el primer ministro de Laos, Saleumxay Kommasith, quien se encuentra de visita oficial en Hanoi para participar en la 12.ª Cumbre Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) y la 11.ª Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS).



En su intervención, Tran Thanh Man destacó que esta es la primera visita oficial de Saleumxay Kommasith a Vietnam desde que asumió su nuevo cargo, lo que pone de manifiesto la especial importancia de los vínculos entre ambos países.



Expresó su confianza en que la visita dará un nuevo impulso al fortalecimiento de la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre Vietnam y Laos, así como entre sus respectivos Partidos, Estados y pueblos. Asimismo, felicitó al Partido, al Estado y al pueblo laosianos por los importantes logros alcanzados en los últimos años en todos los ámbitos, que calificó de históricos.



Manifestó su confianza en que, bajo el acertado liderazgo del Partido Popular Revolucionario de Laos, la supervisión de la Asamblea Nacional y la dirección del Gobierno encabezado por el primer ministro Saleumxay, el país implementará con éxito la Resolución del XII Congreso Nacional del Partido y el X Plan quinquenal de desarrollo socioeconómico, consolidando aún más su posición y papel en la región y el mundo.



Por su parte, Saleumxay afirmó que la elección de Vietnam como uno de sus primeros destinos en el extranjero desde que asumió el cargo demuestra la alta prioridad que el Partido y el Estado de Laos conceden a las relaciones bilaterales.



El dirigente laosiano felicitó a Vietnam por sus importantes y amplios logros en los últimos tiempos, que han permitido mantener un elevado ritmo de crecimiento económico, mejorar progresivamente las condiciones de vida de la población, garantizar la seguridad y el orden social, y reforzar la posición y el prestigio del país en los ámbitos regional e internacional.



También manifestó su satisfacción por los avances positivos de la cooperación bilateral en todos los ámbitos, desde la política, la diplomacia y la defensa y seguridad hasta la economía, la cultura, la educación y la colaboración entre las localidades.



Destacó que el compromiso de ambas partes de impulsar la “cohesión estratégica” refleja la visión a largo plazo y la firme voluntad política de los máximos dirigentes de los dos Partidos y Estados de profundizar aún más los vínculos especiales en la nueva era.

En el encuentro. (Fuente: VNA)

En cuanto a la cooperación parlamentaria, Tran Thanh Man señaló que el acuerdo de colaboración entre las dos Asambleas Nacionales se ha aplicado de manera efectiva en todos los niveles, desde sus órganos directivos hasta las comisiones especializadas y los Consejos Populares provinciales. Ambas instituciones han mantenido intercambios periódicos de delegaciones, reuniones y experiencias en materia legislativa y de supervisión.



Aseguró que los dos órganos legislativos continuarán coordinándose con sus respectivos gobiernos para materializar los acuerdos de alto nivel y construir un marco jurídico sólido que facilite la implementación efectiva de los programas de cooperación bilateral.



El presidente del Parlamento vietnamita propuso impulsar la conectividad económica, especialmente en infraestructura, transporte y energía; mejorar la eficiencia de los proyectos financiados con ayuda externa, y ampliar la cooperación en agricultura limpia y ganadería de alta tecnología, contribuyendo a garantizar la seguridad alimentaria y promover las exportaciones. Asimismo, instó a Laos a seguir facilitando las actividades de inversión y negocios de las empresas vietnamitas en su territorio.



Por su parte, Saleumxay aseguró que el Gobierno laosiano coordinará estrechamente con la Asamblea Nacional de Laos y los organismos vietnamitas competentes para llevar a la práctica los acuerdos de alto nivel y los resultados de la 48.ª reunión del Comité Intergubernamental Vietnam-Laos, con el objetivo de generar beneficios concretos para los pueblos de ambos países y fortalecer aún más su tradicional amistad y solidaridad especial.



Ambas partes coincidieron en la necesidad de coordinarse estrechamente para organizar con éxito las actividades conmemorativas del 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y del 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre Vietnam y Laos, previstas para 2027. Asimismo, destacaron la importancia de preservar y transmitir la tradición de amistad y solidaridad especial entre ambos países a todos los sectores de la sociedad, especialmente a las generaciones más jóvenes./.