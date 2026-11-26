Hanoi (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, destacó hoy que San Petersburgo, además de ser un importante centro económico, científico y cultural de Rusia, mantiene estrechos vínculos históricos y afectivos con Vietnam y constituye uno de los socios locales más activos del país en el marco de las relaciones bilaterales.



Al recibir al gobernador de San Petersburgo, Aleksandr Beglov, quien realiza una visita de trabajo a Vietnam del 23 al 27 de noviembre, el máximo dirigente destacó que este viaje ofrece una oportunidad importante para impulsar la cooperación entre las localidades de ambos países.



Asimismo, dijo, permitirá a Hanoi y otras ciudades vietnamitas trabajar con San Petersburgo para traducir los acuerdos y compromisos existentes en proyectos y actividades concretos. Estos esfuerzos contribuirán a profundizar aún más la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia, subrayó.



El líder vietnamita expresó también su profundo agradecimiento por el valioso apoyo y la solidaridad del pueblo de la antigua Unión Soviética y de la actual Federación de Rusia con Vietnam, tanto durante la lucha por la liberación nacional como en la posterior etapa de construcción y desarrollo del país.



Reafirmó que Vietnam concede gran importancia a la amistad tradicional y a la asociación de confianza con Rusia. Asimismo, valoró los resultados positivos de la cooperación entre San Petersburgo y diversas localidades vietnamitas, especialmente Hanoi.



También agradeció al gobernador Beglov y a las autoridades de San Petersburgo la atención que prestan a la figura del Presidente Ho Chi Minh, en particular la construcción de una estatua en su honor y la renovación de la plaza que la rodea, hoy convertida en un lugar emblemático tanto para los habitantes de la ciudad como para los visitantes vietnamitas.



El máximo dirigente vietnamita instó a San Petersburgo a ampliar la cooperación con las localidades de Vietnam, aprovechando mejor las ventajas de cada parte y los mecanismos existentes. Destacó la necesidad de priorizar proyectos concretos y eficaces en ámbitos como la economía, la ciencia y la tecnología, la educación y formación, la salud, la cultura y los intercambios pueblo a pueblo.



Asimismo, manifestó su deseo de que las autoridades de San Petersburgo continúen prestando atención y apoyo a la comunidad vietnamita, facilitando sus condiciones de vida, estudio y trabajo en la ciudad.



Por su parte, Beglov agradeció al dirigente vietnamita su interés y atención al desarrollo de las relaciones entre ambos países, especialmente a la cooperación entre San Petersburgo y las localidades vietnamitas.



Tras felicitar a Vietnam por sus recientes avances socioeconómicos, el gobernador destacó el dinamismo del desarrollo económico del país y sus esfuerzos por fortalecer las instituciones estatales, promover el progreso social y educativo y transmitir los valores patrióticos a las nuevas generaciones.



Al informar sobre sus reuniones con representantes de distintas localidades vietnamitas durante la visita, Beglov afirmó que Vietnam es uno de los socios prioritarios de San Petersburgo y aseguró que la ciudad dará seguimiento a las orientaciones y propuestas formuladas por To Lam.



También señaló que San Petersburgo ha dedicado un parque a Vietnam y organizado numerosos foros y semanas culturales vietnamitas. Solo en 2025 se celebraron más de 300 actividades relacionadas con Vietnam, lo que refleja el especial afecto que siente el pueblo ruso, particularmente los habitantes de San Petersburgo, por Vietnam y el Presidente Ho Chi Minh.



Beglov informó que San Petersburgo ha firmado acuerdos de cooperación y está dispuesta a trabajar con Hanói en proyectos relacionados con el desarrollo del metro y la ciberseguridad.



Asimismo, expresó el interés de la ciudad en ampliar los vínculos con otras localidades vietnamitas en materia económica y comercial, turismo, cultura e intercambios entre los pueblos.



El gobernador manifestó también su profundo agradecimiento por haber recibido el título de Ciudadano Honorario de Hanoi.



Durante el encuentro, ambas partes acordaron impulsar la implementación de los acuerdos de cooperación suscritos durante la visita, fomentar los contactos directos entre empresas e inversores de los dos países y promover los intercambios culturales y la cooperación entre las localidades, con el objetivo de fortalecer el entendimiento mutuo entre ambos pueblos.



En esta ocasión, Beglov invitó a To Lam y a su esposa a visitar nuevamente San Petersburgo para participar en actividades destinadas a estrechar los vínculos de amistad y cooperación entre los dos países y sus respectivas localidades./.

VNA