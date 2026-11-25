Hanoi (VNA) - Hanoi y San Petersburgo (Rusia) acordaron priorizar la cooperación en el desarrollo del ferrocarril urbano, la transferencia de tecnología, la formación de recursos humanos, la ciencia y tecnología, la educación, la salud y los intercambios culturales, con el objetivo de impulsar proyectos concretos que contribuyan a profundizar las tradicionales relaciones de amistad entre ambas ciudades.



En el marco de su visita de trabajo a Vietnam, del 23 al 27 de noviembre, la delegación de alto nivel de San Petersburgo, encabezada por el gobernador Alexander Dmitrievich Beglov, mantuvo hoy conversaciones con las autoridades de Hanoi y firmó un acuerdo de cooperación en materia de ferrocarril urbano.



Durante la recepción ofrecida a Beglov, el miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido de Hanoi, Tran Duc Thang, destacó la amplia experiencia y el potencial de San Petersburgo en el desarrollo urbano, la educación y la formación de recursos humanos. Ambas ciudades cuentan con condiciones favorables para intensificar los intercambios, el aprendizaje mutuo y la colaboración, en consonancia con los objetivos de desarrollo de la capital vietnamita para los próximos años.



Duc Thang pidió que San Petersburgo aliente a sus empresas a participar en los proyectos ferroviarios urbanos de la capital vietnamita, desde la inversión y el suministro de equipos y tecnología hasta la construcción y operación. Hanoi, por su parte, se compromete a crear condiciones favorables para que ambas partes pongan en marcha cuanto antes proyectos concretos de cooperación.



En relación con el ferrocarril urbano, San Petersburgo propuso estudiar un proyecto piloto para apoyar a Hanoi en la elaboración de expedientes de diseño, la evaluación técnica y la asistencia en la construcción de un tramo de metro. Gracias a su amplia experiencia en la construcción y operación de sistemas de metro, así como a las similitudes entre las condiciones geológicas de las riberas de los ríos Neva y Rojo, la ciudad rusa manifestó su disposición a compartir conocimientos especializados y tecnología.



Además, sugirió ampliar la cooperación en los sectores de la construcción naval, la alta tecnología, los productos farmacéuticos, la logística, la inteligencia artificial (IA) y la transformación digital.



En las conversaciones con el presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang, ambas partes reiteraron su compromiso de impulsar la cooperación en asesoría técnica, transferencia de tecnología, diseño, fabricación y formación de recursos humanos para el ferrocarril urbano. Asimismo, estudiarán un mecanismo piloto para construir un tramo de línea subterránea con la participación coordinada de ingenieros de ambas ciudades.



En el ámbito sanitario, Hanoi expresó su interés en establecer vínculos directos entre instituciones médicas, especialmente en oncología, y fortalecer la formación y capacitación profesional del personal sanitario.



En materia educativa, ambas partes propusieron establecer vínculos de cooperación entre la escuela secundaria Trung Vuong y la preuniversitaria N.º 488 de San Petersburgo, así como promover el intercambio de alumnos y estudiantes universitarios en el marco del Foro de la Juventud Rusia-Vietnam de 2027. Hanoi manifestó también su interés en colaborar con la Universidad Pedagógica Estatal de Rusia en la enseñanza de los idiomas ruso y vietnamita y en ámbitos tecnológicos.



Ambas ciudades acordaron intensificar los intercambios culturales mediante la organización alterna de jornadas y semanas culturales, exposiciones temáticas y actividades conjuntas entre museos y teatros.



Con motivo de la visita, Hanoi concedió a Beglov el título de “Ciudadano Honorario”, en reconocimiento a sus contribuciones al fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre ambas urbes.



La visita contribuye a materializar los acuerdos de cooperación suscritos entre Hanoi y San Petersburgo, al tiempo que genera un nuevo impulso para los vínculos entre ambas localidades y favorece la consolidación de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia./.

VNA