Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, acordaron profundizar la cooperación integral para desarrollar de manera sustancial y eficaz la Asociación Estratégica Integral bilateral, en beneficio de ambos pueblos y en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo regionales.

El acuerdo se alcanzó durante una reunión celebrada hoy en Hanoi, con motivo de la participación del jefe de Gobierno tailandés en la XI Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS). Ambos dirigentes coincidieron en ampliar la cooperación bilateral y en el marco de la ASEAN y los mecanismos de cooperación subregional del Mekong.

También destacaron el principio de que ninguna organización o persona debe utilizar el territorio de un país para realizar actividades contra el otro.

Las dos partes acordaron, además, promover una nueva meta de comercio bilateral, facilitar las actividades de inversión y negocios de las empresas de ambos países e intensificar la cooperación cultural y los intercambios entre sus pueblos.

Asimismo, reafirmaron su compromiso de coordinar posiciones, mantener consultas y apoyarse mutuamente en la ASEAN, las Naciones Unidas y otros foros multilaterales. Vietnam expresó su apoyo a Tailandia para que asuma la presidencia de la ASEAN y la organización de ACMECS en 2028.

Durante el encuentro, el secretario general y presidente To Lam valoró los avances positivos e integrales de las relaciones bilaterales, especialmente desde que ambos países elevaron sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral en 2025.

En 2026, año en que se conmemora el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, el 6 de agosto, las dos partes han mantenido cuatro visitas e intercambios de alto nivel en cuatro meses. Entre ellos figura la visita de Estado a Vietnam del Rey y la Reina de Tailandia en septiembre, que ha dado un nuevo impulso a los vínculos bilaterales.

El dirigente vietnamita subrayó la necesidad de intensificar los intercambios de delegaciones y contactos a todos los niveles, aprovechar eficazmente los mecanismos de cooperación existentes y aplicar el Programa de Acción para el desarrollo de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Tailandia en el período 2026-2031. El objetivo es traducir los acuerdos y compromisos de alto nivel en resultados concretos en beneficio de ambos pueblos.

Por su parte, Anutin Charnvirakul reafirmó que Tailandia concede gran importancia a la amistad y la cooperación multifacética con Vietnam y desea seguir desarrollando la Asociación Estratégica Integral.

También valoró los logros socioeconómicos de Vietnam y su creciente posición en la región y el mundo, y consideró que ambos países aún disponen de un amplio margen para ampliar la cooperación.

El primer ministro tailandés propuso reforzar la cooperación en defensa y seguridad, incluida la coordinación entre la Guardia Costera de Vietnam y la Armada de Tailandia, así como ampliar los vínculos comerciales y de inversión y la cooperación en seguridad alimentaria.

El comercio bilateral se aproxima ya a la meta de 25 mil millones de dólares, por lo que ambas partes deberían fijar un nuevo objetivo más ambicioso y coordinar esfuerzos para eliminar los obstáculos al comercio y la inversión, agregó.

En esta ocasión, Anutin Charnvirakul transmitió al secretario general y presidente To Lam la invitación del Rey y la Reina de Tailandia para que el dirigente vietnamita y su esposa realicen una visita de Estado al país. El líder vietnamita agradeció la invitación y encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores coordinar los preparativos por vía diplomática./.