Internacional

Vietnam y Tailandia buscan reforzar cooperación bilateral

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y su homólogo tailandés, Anutin Charnvirakul, acuerdan impulsar los vínculos económicos, comerciales y de seguridad, con la meta de elevar el comercio bilateral a 25.000 millones de dólares.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, se reúne con su homólogo tailandés, Anutin Charnvirakul. (Fuente: VNA)
El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, se reúne con su homólogo tailandés, Anutin Charnvirakul. (Fuente: VNA)

Manila (VNA) - El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y su homólogo tailandés, Anutin Charnvirakul, acordaron hoy fortalecer la cooperación bilateral en diversos ámbitos, durante un encuentro celebrado al margen de la 49.ª Cumbre de la ASEAN y citas anexas, en Manila, Filipinas.

En la reunión, el dirigente vietnamita propuso mantener los intercambios y contactos de alto nivel, aprovechar eficazmente el mecanismo de reuniones conjuntas del gabinete y los mecanismos de cooperación existentes, así como ejecutar de manera sustancial el Programa de Acción para la Asociación Estratégica Integral correspondiente al período 2026-2031.

Por su parte, Anutin Charnvirakul afirmó que Tailandia concede gran importancia a los vínculos con Vietnam y desea estrechar la coordinación para implementar eficazmente los acuerdos y programas de cooperación, con miras a obtener resultados concretos. Ambas partes acordaron reforzar la cooperación en materia de defensa y seguridad, así como la coordinación en la lucha contra la delincuencia transnacional.

En cuanto a la cooperación económica, comercial y de inversión, el premier vietnamita propuso intensificar la implementación de la Estrategia de las “Tres Conexiones” y estrechar los vínculos entre ambas economías, aprovechando las fortalezas y atendiendo las necesidades de cada país. También abogó por articular las cadenas de suministro y producción en sectores como la agricultura moderna, la petroquímica, la energía, la electrónica, las finanzas y los servicios, así como ampliar la colaboración en nuevas industrias, entre ellas los semiconductores, los vehículos eléctricos y sus componentes.

Asimismo, destacó el potencial de cooperación entre las localidades de ambos países e instó a fortalecer la conectividad en materia de transporte, turismo y cultura; desarrollar las rutas del Corredor Económico Este-Oeste y del Corredor Económico del Sur, y promover productos emblemáticos, incluidos los del programa vietnamita «Cada comuna, un producto» (OCOP) y el tailandés «Cada aldea, un producto» (OTOP).

Anutin Charnvirakul valoró el potencial de cooperación económica entre ambos países y subrayó la importancia de crear un entorno favorable para las empresas y los inversores, así como de resolver oportunamente las dificultades y obstáculos que surjan durante la ejecución de las actividades conjuntas. Estas medidas contribuirán a fortalecer el comercio y la inversión y estrechar los vínculos entre las comunidades empresariales de ambos países.

Ambos jefes de Gobierno reafirmaron su determinación de promover un comercio bilateral equilibrado, sostenible y mutuamente beneficioso. Le Minh Hung propuso que ambas partes sigan esforzándose por alcanzar cuanto antes los 25 mil millones de dólares en intercambio comercial bilateral y llegar a los 50 mil millones de dólares en el futuro.

Además, intercambiaron puntos de vista sobre la ampliación de la cooperación en ciencia y tecnología, innovación, inteligencia artificial, transformación digital, economía verde y transición energética justa. El primer ministro vietnamita instó a acelerar los procedimientos para modificar y complementar el Acuerdo de Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación, a fin de poner en marcha el mecanismo de la Comisión de Cooperación bilateral en estos ámbitos.

Durante el encuentro, los dos dirigentes también intercambiaron opiniones sobre la situación regional e internacional, incluidos los acontecimientos recientes y otras cuestiones de interés común.

Ambos reafirmaron la importancia de mantener intercambios y consultas estrechas, fortalecer el entendimiento y la confianza mutuos y continuar intensificando la coordinación en el seno de la ASEAN, las Naciones Unidas y otros foros multilaterales, contribuyendo así a consolidar la solidaridad y la unidad, promover el papel central de la ASEAN y reforzar la capacidad de respuesta ante los desafíos comunes de la región./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam #Tailandia #cooperación
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Panorama de la reunión entre el general Nguyen Tan Cuong, jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y viceministro de Defensa, y el jefe de las Fuerzas de Defensa de Tailandia, Ukris Boontanondha. (Fuente: VNA)

Vietnam y Tailandia refuerzan la cooperación en defensa

El general Nguyen Tan Cuong, jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y viceministro de Defensa, sostuvo conversaciones con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Tailandia, Ukris Boontanondha, en el marco de su visita oficial al país siamés.

Ver más

El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam y jefe de la delegación de Altos Funcionarios (SOM) del país ante la ASEAN, Dang Hoang Giang, y delegados. (Fuente: Cancillería)

Vietnam busca elevar la cooperación entre la ASEAN y la Unión Europea

El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam y jefe de la delegación de Altos Funcionarios (SOM) del país ante la ASEAN, Dang Hoang Giang, recibió a Maria Castillo Fernandez, enviada especial de la Unión Europea (UE) para el Indopacífico, y a Marina Rafti, embajadora de la UE ante la ASEAN.