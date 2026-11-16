Vietnam y Tailandia buscan reforzar cooperación bilateral

Manila (VNA) - El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y su homólogo tailandés, Anutin Charnvirakul, acordaron hoy fortalecer la cooperación bilateral en diversos ámbitos, durante un encuentro celebrado al margen de la 49.ª Cumbre de la ASEAN y citas anexas, en Manila, Filipinas.

En la reunión, el dirigente vietnamita propuso mantener los intercambios y contactos de alto nivel, aprovechar eficazmente el mecanismo de reuniones conjuntas del gabinete y los mecanismos de cooperación existentes, así como ejecutar de manera sustancial el Programa de Acción para la Asociación Estratégica Integral correspondiente al período 2026-2031.

Por su parte, Anutin Charnvirakul afirmó que Tailandia concede gran importancia a los vínculos con Vietnam y desea estrechar la coordinación para implementar eficazmente los acuerdos y programas de cooperación, con miras a obtener resultados concretos. Ambas partes acordaron reforzar la cooperación en materia de defensa y seguridad, así como la coordinación en la lucha contra la delincuencia transnacional.

En cuanto a la cooperación económica, comercial y de inversión, el premier vietnamita propuso intensificar la implementación de la Estrategia de las “Tres Conexiones” y estrechar los vínculos entre ambas economías, aprovechando las fortalezas y atendiendo las necesidades de cada país. También abogó por articular las cadenas de suministro y producción en sectores como la agricultura moderna, la petroquímica, la energía, la electrónica, las finanzas y los servicios, así como ampliar la colaboración en nuevas industrias, entre ellas los semiconductores, los vehículos eléctricos y sus componentes.

Asimismo, destacó el potencial de cooperación entre las localidades de ambos países e instó a fortalecer la conectividad en materia de transporte, turismo y cultura; desarrollar las rutas del Corredor Económico Este-Oeste y del Corredor Económico del Sur, y promover productos emblemáticos, incluidos los del programa vietnamita «Cada comuna, un producto» (OCOP) y el tailandés «Cada aldea, un producto» (OTOP).

Anutin Charnvirakul valoró el potencial de cooperación económica entre ambos países y subrayó la importancia de crear un entorno favorable para las empresas y los inversores, así como de resolver oportunamente las dificultades y obstáculos que surjan durante la ejecución de las actividades conjuntas. Estas medidas contribuirán a fortalecer el comercio y la inversión y estrechar los vínculos entre las comunidades empresariales de ambos países.

Ambos jefes de Gobierno reafirmaron su determinación de promover un comercio bilateral equilibrado, sostenible y mutuamente beneficioso. Le Minh Hung propuso que ambas partes sigan esforzándose por alcanzar cuanto antes los 25 mil millones de dólares en intercambio comercial bilateral y llegar a los 50 mil millones de dólares en el futuro.

Además, intercambiaron puntos de vista sobre la ampliación de la cooperación en ciencia y tecnología, innovación, inteligencia artificial, transformación digital, economía verde y transición energética justa. El primer ministro vietnamita instó a acelerar los procedimientos para modificar y complementar el Acuerdo de Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación, a fin de poner en marcha el mecanismo de la Comisión de Cooperación bilateral en estos ámbitos.

Durante el encuentro, los dos dirigentes también intercambiaron opiniones sobre la situación regional e internacional, incluidos los acontecimientos recientes y otras cuestiones de interés común.

Ambos reafirmaron la importancia de mantener intercambios y consultas estrechas, fortalecer el entendimiento y la confianza mutuos y continuar intensificando la coordinación en el seno de la ASEAN, las Naciones Unidas y otros foros multilaterales, contribuyendo así a consolidar la solidaridad y la unidad, promover el papel central de la ASEAN y reforzar la capacidad de respuesta ante los desafíos comunes de la región./.