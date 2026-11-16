Vietnam aboga por mayor cooperación ASEAN-ONU para la paz y el desarrollo

Manila (VNA) - Las relaciones entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) constituyen un verdadero puente entre los esfuerzos regionales y globales, afirmó hoy el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, durante la 16.ª Cumbre ASEAN-ONU, celebrada en Manila en el marco de la 49.ª Cumbre de la ASEAN y las citas conexas.



En su intervención, el jefe del Gobierno vietnamita dijo que, ante las profundas transformaciones de la situación mundial y regional, ambas entidades deben reforzar su cooperación y diseñar de manera proactiva soluciones para el futuro, situando la paz, el desarrollo y las personas en el centro de sus esfuerzos.



Con este espíritu, el premier planteó tres grandes prioridades estratégicas para la cooperación entre la ASEAN y la ONU.



En primer lugar, instó a seguir otorgando alta prioridad a la consolidación de la paz, la seguridad y el multilateralismo, sobre la base de la Carta de la ONU y el derecho internacional. Asimismo, pidió a la ONU que continúe respaldando el papel central de la ASEAN y acompañándola en el desarrollo de mecanismos de prevención proactiva, alerta temprana y gestión de crisis.



En segundo lugar, subrayó la necesidad de pasar de una respuesta pasiva a una gobernanza proactiva de las transformaciones de la época, mediante el fortalecimiento de la coordinación en investigación, prospectiva, intercambio de experiencias, mejora de las capacidades de gobernanza tecnológica y elaboración de marcos de cooperación.



En particular, alentó a los Estados a seguir firmando, ratificando e implementando eficazmente la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia (Convención de Hanoi), así como intensificar la cooperación sustantiva en financiación climática, transición energética justa y mercados de carbono.



En tercer lugar, propuso conectar las agendas global y de la ASEAN para garantizar un desarrollo inclusivo y sostenible. Destacó que Vietnam y la ASEAN desempeñarán un papel pionero en la implementación de la Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre el “Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible”, en aras de promover la fuerza de la diversidad cultural y fortalecer el entendimiento y la confianza entre los pueblos.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, participa en la cita. (Foto. VNA)



Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que concede gran importancia al papel de la ASEAN, a la que considera una fuente de inspiración y un ejemplo destacado de cooperación regional.



Exhortó a la agrupación a potenciar aún más su papel y su voz, y a coordinar con la mayor organización mundial para preservar el multilateralismo y el orden internacional basado en normas, defendiendo así la Carta de la ONU y el derecho internacional.



También pidió a la ASEAN a promover activamente los esfuerzos de reforma dentro de la ONU y las instituciones económicas y financieras multilaterales, al tiempo que fortalece la cooperación en beneficio de los pueblos.



Durante la Cumbre, los líderes reafirmaron que la Asociación Integral ASEAN-ONU desempeña un papel fundamental en el apoyo a la construcción de la Comunidad de la ASEAN, así como en el mantenimiento de la paz y la estabilidad, la consolidación del multilateralismo y el respeto al derecho internacional.



Ambas partes tomaron nota de los resultados de la implementación del Plan de Acción ASEAN-ONU para el período 2026-2030 y acogieron con satisfacción la aprobación, por parte de la Asamblea General de la mayor institución multilateral en septiembre de 2026, de una resolución conmemorativa del 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC).



Ante las profundas transformaciones del escenario internacional, ambas partes acordaron intensificar la coordinación para hacer frente a desafíos de seguridad no convencionales, como la ciberdelincuencia, las estafas en línea y la trata de personas. También se comprometieron a impulsar la cooperación en materia de desminado y fortalecimiento de las capacidades para el mantenimiento de la paz.



Asimismo, convinieron en dar prioridad al desarrollo de capacidades en los ámbitos del comercio y la economía digitales, la economía azul, la seguridad energética y alimentaria y las tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial. Asimismo, destacaron la importancia de cooperar en la explotación sostenible de los recursos minerales y en la respuesta ante los desastres naturales y el cambio climático./.