Premier de Vietnam propone tres prioridades para impulsar cooperación ASEAN-China

Manila (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, propuso tres prioridades estratégicas para elevar y profundizar aún más la cooperación entre la ASEAN y China, al asistir hoy a la 29.ª Cumbre ASEAN-China, efectuada en Manila, Filipinas.



En su intervención, el jefe de Gobierno afirmó que las relaciones ASEAN-China se han convertido en una de las asociaciones más integrales, sustantivas e importantes para la agrupación del Sudeste Asiático. De cara al futuro, en primer lugar, destacó la necesidad de fortalecer constantemente la confianza estratégica y preservar un entorno de paz y estabilidad.



Llamó a ambas partes a ampliar los intercambios y la cooperación, intensificar la coordinación frente a los desafíos no tradicionales emergentes y reforzar su cooperación en las Naciones Unidas y otros foros multilaterales.



En cuanto al Mar del Este, sugirió mantener el impulso de las negociaciones para alcanzar cuanto antes un Código de Conducta (COC) eficaz y sustantivo, conforme al derecho internacional, especialmente a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, y continuar aplicando plena y rigurosamente la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC).





El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, en la Cumbre. Foto: VNA

En segundo lugar, planteó mejorar la calidad de la cooperación y reforzar la conectividad estratégica. En este sentido, propuso priorizar la implementación del Protocolo de actualización del Tratado de Libre Comercio ASEAN-China (ACFTA 3.0), impulsar la construcción de líneas ferroviarias transfronterizas, pasos fronterizos inteligentes y zonas de cooperación económica en áreas limítrofes, conectar la Red Eléctrica de la ASEAN (APG), modernizar los principales corredores económicos y promover el desarrollo de la subregión del Mekong.



En tercer lugar, recomendó convertir la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en nuevos pilares de la cooperación. Para ello, instó a conectar centros de innovación, institutos de investigación, universidades y empresas tecnológicas, promover proyectos conjuntos de investigación y formar recursos humanos altamente cualificados.



En la reunión, los líderes reafirmaron su determinación de profundizar la Asociación Estratégica Integral ASEAN-China, en consonancia con el proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN y en contribución a la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales.



Ambas partes acordaron implementar eficazmente el Plan de Acción ASEAN-China para el período 2026-2030, dando prioridad a la conectividad económica y comercial, especialmente a la aplicación efectiva del Protocolo de actualización del ACFTA 3.0, cuya entrada en vigor está prevista para diciembre de 2026, con el objetivo de fortalecer la resiliencia y promover un crecimiento inclusivo.



También abogaron por ampliar la cooperación en ciencia y tecnología, inteligencia artificial, transformación digital, seguridad energética y alimentaria, conectividad de infraestructuras, agricultura, reducción de la pobreza y disminución de las brechas de desarrollo, además de reforzar la colaboración en educación, salud, cultura e intercambios entre pueblos.



Al abordar la situación internacional y regional, ambas partes subrayaron la importancia de mantener la paz y la estabilidad y acordaron intensificar la coordinación en los mecanismos liderados por la ASEAN y en los foros multilaterales, promoviendo el diálogo, la cooperación, el multilateralismo y el respeto al derecho internacional.



Respecto al Mar del Este, los líderes destacaron la importancia de preservar la paz, la estabilidad, la seguridad y la protección, así como la libertad de navegación marítima y aérea. Asimismo, se comprometieron a promover el diálogo y la confianza, resolver pacíficamente las controversias, aplicar plena y eficazmente la DOC y esforzarse por concluir cuanto antes un COC eficaz y sustantivo, conforme al derecho internacional, incluida la UNCLOS de 1982.



Al término de la cumbre, los líderes aprobaron una Declaración Conjunta con motivo del quinto aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral ASEAN-China, así como declaraciones sobre el fortalecimiento de la cooperación energética y forestal entre ambas partes./.