Vietnam apuesta por un nuevo impulso a la cooperación regional en el APEC 2026

Hanoi (VNA) - La visita de trabajo del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a China del 17 al 20 de noviembre, para asistir a la 33.ª Semana de Líderes Económicos del APEC y realizar actividades bilaterales, tiene como objetivo generar un nuevo impulso para la cooperación económica regional y profundizar los vínculos entre Vietnam y China.

La visita también constituye una oportunidad para que Vietnam se prepare para asumir la presidencia del APEC en 2027.

Con motivo de esta visita, el viceministro permanente de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Vu, concedió una entrevista a la prensa en la que destacó la importancia de la visita y las expectativas de Hanoi respecto a la Conferencia.

Según Minh Vu, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), integrado por 21 economías que representan más del 60% del producto interno bruto (PIB) mundial y cerca del 50% del comercio global, reúne a numerosas economías líderes del mundo y a la mayoría de los principales socios económicos de Vietnam. En un contexto de profundos cambios en la situación internacional y regional y de creciente incertidumbre en el entorno económico mundial, la visita reviste especial importancia en tres aspectos.

En primer lugar, la visita del líder vietnamita contribuirá a promover los valores fundamentales del APEC relacionados con la apertura económica, la facilitación del comercio y la inversión, así como el fortalecimiento de la cooperación económica y técnica. La celebración de las actividades en la ciudad de Shenzhen, cuna de la política de reforma y apertura de China, junto con las tres prioridades del Año del APEC 2026 - apertura, innovación y cooperación-, transmite el mensaje de que la cooperación y la innovación son factores indispensables para el crecimiento y el desarrollo regionales.

En segundo lugar, Vietnam participa en esta Semana de Líderes con la perspectiva de asumir la presidencia del APEC en 2027. En Shenzhen, To Lam recibirá oficialmente la responsabilidad de acoger el APEC 2027. Esta será una importante oportunidad para que Vietnam escuche las opiniones de los miembros, recabe su apoyo y elabore una agenda que responda tanto a las necesidades concretas de la región como a sus objetivos a largo plazo, reafirmando así su papel, responsabilidad y contribución al Foro y a la región.

El centro de conferencias de la APEC y las instalaciones conexas en la isla de Phu Quoc están tomando forma. Foto: VNA

En tercer lugar, la visita generará un nuevo impulso para las relaciones bilaterales, especialmente entre Vietnam y China. Los encuentros de alto nivel con dirigentes de las principales economías contribuirán a profundizar las relaciones y ampliar las oportunidades de cooperación en comercio, inversión, ciencia y tecnología e innovación.

En cuanto a las expectativas para la Semana de Líderes del APEC 2026, el vicecanciller Nguyen Minh Vu señaló que Vietnam espera que la Conferencia de Shenzhen constituya un hito que sintetice los resultados de la cooperación alcanzados durante el año y genere un nuevo impulso para la integración económica regional en la próxima etapa.

Vietnam también espera que los resultados y consensos alcanzados en Shenzhen sienten unas bases favorables para el Año del APEC 2027, permitiendo dar continuidad y ampliar los logros de 2026, promover orientaciones estratégicas de cooperación y responder a las nuevas necesidades de desarrollo de la región, al tiempo que se generan resultados concretos y duraderos.

Asimismo, se espera que los encuentros de alto nivel y las actividades de conexión empresarial abran nuevas oportunidades de cooperación y permitan transformar los compromisos y potencialidades en proyectos concretos en los ámbitos del comercio, la inversión, la ciencia, la tecnología y la innovación, contribuyendo a una mayor participación de las empresas vietnamitas en las cadenas de valor regionales y mundiales.

Nguyen Minh Vu expresó su confianza en que, con un espíritu de diálogo, cooperación y consenso, la Semana de Líderes del APEC 2026 en Shenzhen generará un impulso adicional para el comercio, la inversión, la conectividad y la innovación, al tiempo que contribuirá a sentar unas bases importantes para que Vietnam y las demás economías miembros logren un Año APEC 2027 exitoso en todos los aspectos./.

Nguyễn Ngọc Tùng