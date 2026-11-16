Economía

Empresas vietnamitas reestructuran cadenas de suministro para aprovechar el VEFTA

El Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la AELC (VEFTA) abre nuevas oportunidades de exportación, pero exige a las empresas vietnamitas acelerar la transformación digital, la transición ecológica y la transparencia de sus cadenas de suministro para cumplir los estándares europeos y aprovechar las preferencias arancelarias.

Fabricación de calzado para la exportación en la empresa de inversión y producción industrial Lefaso Tra Vinh, comuna de Tra Cu, provincia de Vinh Long (Imagen ilustrativa. Fuente: VNA)
Fabricación de calzado para la exportación en la empresa de inversión y producción industrial Lefaso Tra Vinh, comuna de Tra Cu, provincia de Vinh Long (Imagen ilustrativa. Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (VEFTA en inglés) abre oportunidades para que las empresas vietnamitas se beneficien de preferencias arancelarias en el mercado europeo, pero también las somete a una mayor presión para cumplir con estrictos estándares medioambientales, de trazabilidad y responsabilidad social, lo que exige acelerar la transformación digital y la ecologización de las cadenas de suministro para mejorar su competitividad.

Suscrito el 18 de octubre pasado, el VEFTA abre perspectivas para eliminar los aranceles sobre más del 90% de los bienes. No obstante, el acceso a los mercados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), que comprende a Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, no depende únicamente de los precios o las preferencias arancelarias, sino que también exige a las empresas cumplir elevados estándares de sostenibilidad, ética empresarial y responsabilidad social.

Según Phan Minh Thong, presidente del Consejo de Administración y director general de Phuc Sinh Group, el cumplimiento de las barreras técnicas no debe considerarse únicamente una condición para beneficiarse de las ventajas arancelarias, sino también una oportunidad para estandarizar la calidad, mejorar la capacidad operativa y construir una marca sólida para los productos agrícolas y acuícolas vietnamitas en el mercado europeo.

Uno de los principales desafíos para las empresas reside en los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Los importadores y las cadenas de supermercados de Suiza y Noruega prestan cada vez más atención a la responsabilidad de los fabricantes con respecto al medio ambiente y los trabajadores. Por ello, un envío que cumpla los requisitos aduaneros puede ser rechazado si la empresa incumple las normas sobre vertidos o no garantiza los derechos laborales.

Normativas como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) y el Pacto Verde Europeo también establecen exigencias cada vez más estrictas para el control de emisiones. Las empresas vietnamitas necesitan medir, contabilizar y reducir proactivamente su huella de carbono durante los procesos de producción.

Para aprovechar eficazmente el VEFTA, los expertos recomiendan a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas (pymes), avanzar de manera coordinada en tres ámbitos de transformación.

En primer lugar, proponen digitalizar los procesos de trazabilidad. Las empresas deben aplicar sistemas de gestión y tecnologías como la cadena de bloques (blockchain) para administrar los datos de todo el ciclo de vida del producto, desde los códigos de las áreas de cultivo, el origen de las materias primas y las certificaciones de producción hasta el transporte y la distribución. La transparencia de la información permite responder a las exigencias de verificación de los socios comerciales y las autoridades competentes de los mercados importadores.

En segundo lugar, se debe impulsar la transición energética y desarrollar la economía circular. Las empresas deben realizar auditorías energéticas, aumentar el uso de energías renovables, invertir en sistemas de tratamiento de aguas residuales y buscar fuentes de materiales reciclados.

En tercer lugar, resulta necesario reestructurar las fuentes de suministro de materias primas. Las empresas deben reducir su dependencia de proveedores que entrañen riesgos potenciales y ampliar la cooperación con suministradores nacionales y socios de regiones que permitan aplicar mecanismos adecuados de acumulación de origen.

El VEFTA no solo amplía las oportunidades de acceso a los mercados, sino que también constituye un impulso para la innovación del tejido empresarial vietnamita. En un contexto de estándares comerciales cada vez más exigentes, la transformación digital, la ecologización de la producción y la transparencia de las cadenas de suministro serán factores determinantes para aprovechar las preferencias arancelarias, mantener la cuota de mercado y mejorar la posición de los productos vietnamitas en el comercio internacional./.

VNA
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