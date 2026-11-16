Política

Participación de líder vietnamita en APEC 2026 en China profundizará cooperación multilateral

La participación del secretario general y presidente To Lam en la 33.ª Semana de Líderes Económicos de APEC en China permitirá a Vietnam compartir sus experiencias de desarrollo, reforzar la coordinación con China de cara a la presidencia del foro en 2027 e impulsar iniciativas regionales sobre cooperación multilateral y gobernanza de la inteligencia artificial.

El profesor Cheng Hanping, director ejecutivo del Instituto de Estudios Regionales y Nacionales y director del Centro de Estudios sobre Vietnam de la Universidad de Tecnología de Zhejiang, en la entrevista. (Foto: VNA)
El profesor Cheng Hanping, director ejecutivo del Instituto de Estudios Regionales y Nacionales y director del Centro de Estudios sobre Vietnam de la Universidad de Tecnología de Zhejiang, en la entrevista. (Foto: VNA)

Beijing (VNA) - La participación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en la 33.ª Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen (China), contribuirá, según un académico chino, a fomentar el intercambio de experiencias sobre el desarrollo, alcanzar consensos y profundizar la cooperación multilateral.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el profesor Cheng Hanping, director ejecutivo del Instituto de Estudios Regionales y Nacionales y director del Centro de Estudios sobre Vietnam de la Universidad de Tecnología de Zhejiang, subrayó tres expectativas respecto al viaje del máximo dirigente vietnamita a China, previsto del 17 al 20 de noviembre.

En primer lugar, Cheng expresó su deseo de que el líder vietnamita comparta la experiencia de desarrollo económico de su país con las economías miembros de APEC.

El sólido crecimiento económico de Vietnam en los últimos años, que ha superado muchas expectativas, atrae una considerable atención internacional. Por ello, compartir sus experiencias, políticas y enfoques de desarrollo aportaría un valor práctico, especialmente para economías con condiciones similares y para países de ingresos medianos, afirmó.

Cheng destacó el compromiso de Vietnam con el multilateralismo, el desarrollo inclusivo y el modelo de crecimiento verde y de calidad. Asimismo, hizo referencia a la reciente visita del líder vietnamita a Japón, durante la cual se subrayaron la transformación digital, la innovación y la transición verde como prioridades fundamentales. Se trata de ámbitos con una demanda global creciente en los que Vietnam está avanzando de manera activa, apuntó.

En segundo lugar, expresó la esperanza de que la participación del líder vietnamita contribuya a garantizar la continuidad y una coordinación eficaz entre el año en que China preside APEC (2026) y el año en que Vietnam asumirá dicha presidencia (2027).

Tras la organización del foro por parte de China este año, la comunidad internacional sigue con atención los preparativos de Vietnam para la cumbre del próximo año, indicó.

China cuenta con una amplia experiencia en la organización de grandes eventos internacionales, mientras que Vietnam será el anfitrión de la Reunión de Líderes Económicos de APEC en Phu Quoc en 2027. El académico señaló que la comunidad internacional espera que Vietnam organice un evento eficiente, ecológico y rentable, que deje una impresión positiva en las economías participantes.

Enfatizó que China y Vietnam pueden colaborar para generar un impulso positivo en la región, fortalecer la confianza y aumentar la estabilidad y la previsibilidad del entorno internacional.

En tercer lugar, Cheng instó a Vietnam a presentar iniciativas concretas para abordar los desafíos comunes en la región de Asia-Pacífico, en particular en lo que respecta a la gobernanza de la inteligencia artificial (IA).

El rápido desarrollo de la IA ha creado una necesidad urgente de establecer normas y marcos de gobernanza adecuados. Vietnam debe adoptar un enfoque proactivo y trabajar junto a China para promover la cooperación en el desarrollo de normas comunes, sugirió.

Asimismo, aplaudió una propuesta del embajador de Vietnam en China para establecer un mecanismo de conectividad entre el APEC y los comités pertinentes, calificándola como una contribución significativa para fortalecer la cooperación dentro del foro, reforzar la confianza en el multilateralismo y permitir que las economías afronten desafíos compartidos.

Cheng subrayó que el objetivo fundamental de la cooperación regional es fomentar la colaboración mutua y generar beneficios compartidos.

Dado que China es el anfitrión del APEC en 2026 y Vietnam asumirá ese papel en 2027, una coordinación más estrecha entre ambos países podría aportar un mayor impulso y estabilidad a la región de Asia-Pacífico, evaluó.

También expresó su esperanza de que la organización de APEC 2027 brinde a Vietnam la oportunidad de mostrarse ante el mundo como un país abierto, dinámico, innovador, próspero, estable y seguro, destacando al mismo tiempo sus contribuciones a la cooperación y el desarrollo regionales./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #DLVN #To Lam #APEC #33.ª Semana de Líderes Económicos #China
Seguir VietnamPlus

APEC 2027

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

Ảnh: Thống Nhất – TTXVN El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con el secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, y el presidente del Partido Popular y del Senado de Camboya, Hun Sen, durante un desayuno de trabajo. Foto: Thong Nhat – VNA

Vietnam, Laos y Camboya refuerzan su cooperación trilateral

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, mantuvo un desayuno de trabajo con el secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, y el presidente del Partido Popular de Camboya (PPC) y titular del Senado anfitrión, Samdech Techo Hun Sen.

Máximo dirigente de Vietnam participa en la Cumbre de la Francofonía

Máximo dirigente de Vietnam participa en la Cumbre de la Francofonía

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, reafirmó el compromiso de su país con la comunidad francófona durante la XX Cumbre de la Francofonía en Camboya, donde propuso ampliar la cooperación en inteligencia artificial, tecnologías digitales, semiconductores, innovación y economía digital.

Eretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reúne con el rey de Camboya, Norodom Sihamoni. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam se reúne con el rey de Camboya

Con motivo de su participación en la XX Cumbre de la Francofonía, que se celebra en Phnom Penh, Camboya, por invitación del rey camboyano, Norodom Sihamoni, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, sostuvo hoy un encuentro con el monarca.