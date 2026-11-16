Participación de líder vietnamita en APEC 2026 en China profundizará cooperación multilateral

Beijing (VNA) - La participación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en la 33.ª Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen (China), contribuirá, según un académico chino, a fomentar el intercambio de experiencias sobre el desarrollo, alcanzar consensos y profundizar la cooperación multilateral.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el profesor Cheng Hanping, director ejecutivo del Instituto de Estudios Regionales y Nacionales y director del Centro de Estudios sobre Vietnam de la Universidad de Tecnología de Zhejiang, subrayó tres expectativas respecto al viaje del máximo dirigente vietnamita a China, previsto del 17 al 20 de noviembre.



En primer lugar, Cheng expresó su deseo de que el líder vietnamita comparta la experiencia de desarrollo económico de su país con las economías miembros de APEC.



El sólido crecimiento económico de Vietnam en los últimos años, que ha superado muchas expectativas, atrae una considerable atención internacional. Por ello, compartir sus experiencias, políticas y enfoques de desarrollo aportaría un valor práctico, especialmente para economías con condiciones similares y para países de ingresos medianos, afirmó.



Cheng destacó el compromiso de Vietnam con el multilateralismo, el desarrollo inclusivo y el modelo de crecimiento verde y de calidad. Asimismo, hizo referencia a la reciente visita del líder vietnamita a Japón, durante la cual se subrayaron la transformación digital, la innovación y la transición verde como prioridades fundamentales. Se trata de ámbitos con una demanda global creciente en los que Vietnam está avanzando de manera activa, apuntó.



En segundo lugar, expresó la esperanza de que la participación del líder vietnamita contribuya a garantizar la continuidad y una coordinación eficaz entre el año en que China preside APEC (2026) y el año en que Vietnam asumirá dicha presidencia (2027).



Tras la organización del foro por parte de China este año, la comunidad internacional sigue con atención los preparativos de Vietnam para la cumbre del próximo año, indicó.



China cuenta con una amplia experiencia en la organización de grandes eventos internacionales, mientras que Vietnam será el anfitrión de la Reunión de Líderes Económicos de APEC en Phu Quoc en 2027. El académico señaló que la comunidad internacional espera que Vietnam organice un evento eficiente, ecológico y rentable, que deje una impresión positiva en las economías participantes.



Enfatizó que China y Vietnam pueden colaborar para generar un impulso positivo en la región, fortalecer la confianza y aumentar la estabilidad y la previsibilidad del entorno internacional.



En tercer lugar, Cheng instó a Vietnam a presentar iniciativas concretas para abordar los desafíos comunes en la región de Asia-Pacífico, en particular en lo que respecta a la gobernanza de la inteligencia artificial (IA).



El rápido desarrollo de la IA ha creado una necesidad urgente de establecer normas y marcos de gobernanza adecuados. Vietnam debe adoptar un enfoque proactivo y trabajar junto a China para promover la cooperación en el desarrollo de normas comunes, sugirió.



Asimismo, aplaudió una propuesta del embajador de Vietnam en China para establecer un mecanismo de conectividad entre el APEC y los comités pertinentes, calificándola como una contribución significativa para fortalecer la cooperación dentro del foro, reforzar la confianza en el multilateralismo y permitir que las economías afronten desafíos compartidos.



Cheng subrayó que el objetivo fundamental de la cooperación regional es fomentar la colaboración mutua y generar beneficios compartidos.



Dado que China es el anfitrión del APEC en 2026 y Vietnam asumirá ese papel en 2027, una coordinación más estrecha entre ambos países podría aportar un mayor impulso y estabilidad a la región de Asia-Pacífico, evaluó.



También expresó su esperanza de que la organización de APEC 2027 brinde a Vietnam la oportunidad de mostrarse ante el mundo como un país abierto, dinámico, innovador, próspero, estable y seguro, destacando al mismo tiempo sus contribuciones a la cooperación y el desarrollo regionales./.

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